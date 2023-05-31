Російський завод замість японських автівок Mazda випускатиме китайські

До припинення виробництва автівок в травні 2022 року на заводі випускали моделі Mazda CX-9, Mazda CX-5 і Mazda 6

Завод у Владивостоці був спільним підприємством Mazda та «Соллерс»

Виробництво на заводі «Соллерс» у російському Владивостоці перезапустять у 2023 році спільно з партнерами з КНР. Про це повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко, пишуть росЗМІ.

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Які саме китайські компанії братимуть участь у проєкті, губернатор країни-терористки не розкрив. Раніше російська автомобілебудівна компанія «Соллерс» повідомляла, що перезапуск заводу заплановано на серпень.

Завод у Владивостоці був спільним підприємством Mazda та «Соллерс». До припинення виробництва в травні 2022 року там випускали моделі Mazda CX-9, Mazda CX-5 і Mazda 6. У листопаді японський автоконцерн продав свою частку, і «Соллерс» став єдиним власником заводу.

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У тому ж місяці з посиланням на заступника гендиректора «Соллерс» стало відомо, що у Владивостоці розпочнуть випуск кросоверів середнього цінового сегмента під брендом нових партнерів. Влітку 2022 року галузеві росЗМІ заявляли, що завод відвідували делегації з Китаю.

Нагадаємо, Калінінградський автомобільний холдинг «Автотор», де збирали BMW, Kia та Hyundai, «у зв'язку з непростим економічним становищем» вирішив виділити співробітникам ділянки під городи.

До слова, німецький автоконцерн Volkswagen Group продає свій завод у Калузі (РФ) та повністю виходить із Росії.