Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч

Пентагон має намір оголосити в п'ятницю про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги

Пентагон має намір оголосити в п'ятницю про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони, на суму понад 2 мільярди доларів. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух увечері в четвер, 8 червня. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 9 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Пентагон готує новий пакет військової допомоги Україні

Пентагон має намір оголосити в п'ятницю про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони, на суму понад 2 мільярди доларів. Про це інформує Bloomberg з посиланням на джерела

Гроші, які будуть виділені в рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також ракет GEM-T і PAC-3 для ЗРК Patriot.

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Видання зазначає, що оголошення буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок довгоочікуваного контрнаступу України.

Вибухи в Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух увечері в четвер, 8 червня. Після цього сталася пожежа. За попередньою інформацією, вибух був досить гучним.

Як зазначають місцеві жителі, він пролунав на горі в районі хлібокомбінаті. Також є можливість, що горить газова заправна станція.

У мережі також почали публікувати фото та відео з місця події у Бердянську.

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Зокрема моніторингові канали повідомляли про вибухи на Житомирщині та Львівщині. Попередньо на Львівщині працювало ППО.

Масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години

У ніч проти 9 червня в Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години.

За попередніми даними моніторингових каналів, тривогу оголосили через запуск ударних дронів та ракет з території Росії.

Попередньо повідомлялося. про запуск російськими військами ракет з акваторії Каспійського моря. Крім того, зазначалося, що у повітряному просторі України зафіксовано ворожі дрони.

У міністерстві внутрішніх справ повідомили про роботу протиповітряної оборони.

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Станом на 00:40 тривоги оголошено в Києві та Київській, Чернігівській, Полтавської, Харківської, Дніпропетровській, Запорізький, Донецькій областях. Після 01:05 тривогу також було оголошено і в Сумській області, а трохи пізніше – і в Черкаській області. Пізніше після 1:40 сигнали стали звучати і в інших регіонах. Так, тривоги оголошено також у Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Херсонській та Тернопільській областях.

Про відбій повітряної тривоги повідомили о 04:20.

НАТО незабаром надасть Україні допомогу

Україна незабаром отримає допомогу від НАТО щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби після засідання Комісії Україна – НАТО.

«Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому позначила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні у подоланні наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС», - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що Каховська катастрофа демонструє відсутність меж у скоєнні Росією злочинів. За його словами, поки Росія окупує українську землю, загроза нових російських злочинів зберігатиметься. Саме тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО для звільнення всієї території України.

«Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити швидкі поставки артилерійських боєприпасів та гармат 155 калібру», – наголосив глава МЗС.

Кулеба також закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО у Вільнюсі рішення, що наближають вступ України до Альянсу. На його думку, членство України в НАТО приносить користь Альянсу, оскільки Україна вже сьогодні робить значний внесок у євроатлантичну безпеку, діє за стандартами НАТО та використовує натовське озброєння.

Він зазначив, що насправді Україна вже посилює Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись військовим досвідом.

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Відома екоактивістка відреагувала на підрив Каховської ГЕС

Відома шведська екоактивістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату Грета Тунберг відреагувала на терористичний акт російських окупантів – підрив Каховської ГЕС, який спричинив справжню екологічну катастрофу на півдні України та спричинив жахливі наслідки для тисяч українських громадян. Про це вона написала у Твіттері.

«Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини», – висловилась Грета Тунберг.

США та Великобританія посилюють економічні зв'язки

Джо Байден і Ріші Сунак погодили «Атлантичну декларацію» для ХХІ століття, яка має зміцнити економічні зв’язки США та Великої Британії на стратегічно важливих напрямах. Про це лідери заявили під час спільної пресконференції за результатами зустрічі.

У релізі зазначається, що Атлантична декларація та План дій, що її супроводжує, становлять основу нового типу інноваційного партнерства по всьому спектру економічних, технологічних, комерційних і торгових відносин між Штатами та Британією.

«Він створить нову основу економічної безпеки, що передбачає ще тіснішу співпрацю в галузі критично важливих і нових технологій, і сильніших захисних інструментів», – повідомили в адміністрації президента США.

Як йдеться у заяві Білого дому, сторони продовжать координувати спільну роботу з боротьби з ухиленням від санкцій і мають намір разом «боротися з тими, хто сприяє незаконному вторгненню Росії в Україну» в самій РФ, а також у Білорусі та в третіх країнах, «включаючи тих, хто допомагає Росії купувати товари та технології, що підтримують російську агресію».

Декларація, зокрема, підтверджує прагнення союзних країн виключити Китай і Росію із важливих ланцюгів постачання.

Документ спрямований на розширення обсягів торгівлі між США й Великою Британією в таких сферах, як оборона, ядерні матеріали, а також у виробництві акумуляторів для електромобілів. При цьому передбачається послаблення митних бар’єрів.

За словами Байдена, новий підхід прискорить також перехід на чисту енергетику та розвитку нових технологій.

Також оголошується про запуск партнерства у галузі цивільної атомної енергетики під наглядом високопосадовців обох урядів.

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Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині

Міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться в заяві МЗС Данії.

Данське агентство з надзвичайних ситуацій відправило Україні два потужні насоси, 35 наметів для проживання, три невеликі човни з транспортними плотами та великий генератор.

Ця допомога на загальну суму 2,5 мільйона данських крон (335 тисяч євро), як очікується, надійде в Україну в суботу. Його передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, через Управління ООН з обслуговування проєктів Данія також передає п’ять вантажівок-цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів і кілька генераторів загальною вартістю майже сім мільйонів данських крон (940 тисяч євро).

До слова, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.