Головна Новини
search button user button menu button

Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Пентагон має намір оголосити про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги
фото з відкритих джерел

Пентагон має намір оголосити в п'ятницю про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги

Пентагон має намір оголосити в п'ятницю про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони, на суму понад 2 мільярди доларів. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух увечері в четвер, 8 червня. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 9 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Пентагон готує новий пакет військової допомоги Україні 

Пентагон має намір оголосити в п'ятницю про надання Україні довгострокового пакета військової допомоги, що включатиме засоби протиповітряної оборони, на суму понад 2 мільярди доларів. Про це інформує Bloomberg з посиланням на джерела

Гроші, які будуть виділені в рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки, підуть на закупівлю пускових установок і ракет Hawk, а також ракет GEM-T і PAC-3 для ЗРК Patriot.

Видання зазначає, що оголошення буде зроблено в той час, коли військові аналітики заявляють про початок довгоочікуваного контрнаступу України.

Вибухи в Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав сильний вибух увечері в четвер, 8 червня. Після цього сталася пожежа. За попередньою інформацією, вибух був досить гучним.

Як зазначають місцеві жителі, він пролунав на горі в районі хлібокомбінаті. Також є можливість, що горить газова заправна станція.

У мережі також почали публікувати фото та відео з місця події у Бердянську.

Зокрема моніторингові канали повідомляли про вибухи на Житомирщині та Львівщині. Попередньо на Львівщині працювало ППО. 

Масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години

У ніч проти 9 червня в Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години.

За попередніми даними моніторингових каналів, тривогу оголосили через запуск ударних дронів та ракет з території Росії.

Попередньо повідомлялося. про запуск російськими військами ракет з акваторії Каспійського моря. Крім того, зазначалося, що у повітряному просторі України зафіксовано ворожі дрони.

У міністерстві внутрішніх справ повідомили про роботу протиповітряної оборони.

Станом на 00:40 тривоги оголошено в Києві та Київській, Чернігівській, Полтавської, Харківської, Дніпропетровській, Запорізький, Донецькій областях. Після 01:05 тривогу також було оголошено і в Сумській області, а трохи пізніше – і в Черкаській області. Пізніше після 1:40 сигнали стали звучати і в інших регіонах. Так, тривоги оголошено також у Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Херсонській та Тернопільській областях. 

Про відбій повітряної тривоги повідомили о 04:20.

НАТО незабаром надасть Україні допомогу

Україна незабаром отримає допомогу від НАТО щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби після засідання Комісії Україна – НАТО.

«Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому позначила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні у подоланні наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС», - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що Каховська катастрофа демонструє відсутність меж у скоєнні Росією злочинів. За його словами, поки Росія окупує українську землю, загроза нових російських злочинів зберігатиметься. Саме тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО для звільнення всієї території України.

«Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити швидкі поставки артилерійських боєприпасів та гармат 155 калібру», – наголосив глава МЗС.

Кулеба також закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО у Вільнюсі рішення, що наближають вступ України до Альянсу. На його думку, членство України в НАТО приносить користь Альянсу, оскільки Україна вже сьогодні робить значний внесок у євроатлантичну безпеку, діє за стандартами НАТО та використовує натовське озброєння.

Він зазначив, що насправді Україна вже посилює Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись військовим досвідом.

Відома екоактивістка відреагувала на підрив Каховської ГЕС

Відома шведська екоактивістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату Грета Тунберг відреагувала на терористичний акт російських окупантів – підрив Каховської ГЕС, який спричинив справжню екологічну катастрофу на півдні України та спричинив жахливі наслідки для тисяч українських громадян. Про це вона написала у Твіттері.

«Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини», – висловилась Грета Тунберг.

США та Великобританія посилюють економічні зв'язки

Джо Байден і Ріші Сунак погодили «Атлантичну декларацію» для ХХІ століття, яка має зміцнити економічні зв’язки США та Великої Британії на стратегічно важливих напрямах. Про це лідери заявили під час спільної пресконференції за результатами зустрічі.

У релізі зазначається, що Атлантична декларація та План дій, що її супроводжує, становлять основу нового типу інноваційного партнерства по всьому спектру економічних, технологічних, комерційних і торгових відносин між Штатами та Британією.

«Він створить нову основу економічної безпеки, що передбачає ще тіснішу співпрацю в галузі критично важливих і нових технологій, і сильніших захисних інструментів», – повідомили в адміністрації президента США.

Як йдеться у заяві Білого дому, сторони продовжать координувати спільну роботу з боротьби з ухиленням від санкцій і мають намір разом «боротися з тими, хто сприяє незаконному вторгненню Росії в Україну» в самій РФ, а також у Білорусі та в третіх країнах, «включаючи тих, хто допомагає Росії купувати товари та технології, що підтримують російську агресію».

Декларація, зокрема, підтверджує прагнення союзних країн виключити Китай і Росію із важливих ланцюгів постачання.

Документ спрямований на розширення обсягів торгівлі між США й Великою Британією в таких сферах, як оборона, ядерні матеріали, а також у виробництві акумуляторів для електромобілів. При цьому передбачається послаблення митних бар’єрів.

За словами Байдена, новий підхід прискорить також перехід на чисту енергетику та розвитку нових технологій.

Також оголошується про запуск партнерства у галузі цивільної атомної енергетики під наглядом високопосадовців обох урядів.

Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині

Міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться в заяві МЗС Данії.

Данське агентство з надзвичайних ситуацій відправило Україні два потужні насоси, 35 наметів для проживання, три невеликі човни з транспортними плотами та великий генератор.

Ця допомога на загальну суму 2,5 мільйона данських крон (335 тисяч євро), як очікується, надійде в Україну в суботу. Його передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, через Управління ООН з обслуговування проєктів Данія також передає п’ять вантажівок-цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів і кілька генераторів загальною вартістю майже сім мільйонів данських крон (940 тисяч євро).

До слова, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. 

Теги: вибух Данія Пентагон озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожої атаки у передмісті Дніпра, 3 червня 2023 рік
Вибух у передмісті Дніпра: серед постраждалих троє дітей (оновлено)
3 червня, 22:18
У Києві вночі 1 червня лунали вибухи, працювала ППО
Влада повідомила про падіння уламків ворожих цілей у Києві, є загиблий і поранені
1 червня, 03:22
повідомляють про вибухи у Бердянську
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
25 травня, 23:25
Сможет ли Ли Хуей вразумить Путина?
Последние усилия мирового сообщества по вразумлению Путина
19 травня, 09:18
Росіяни атакували Кривий ріг
На Дніпропетровщині пролунав вибух
19 травня, 02:26
Одна з головних переваг Storm Shadow полягає в тому, що ракета може оминати потужні системи ППО
Ракети Storm Shadow. Як нова зброя допоможе Україні та чому росіяни налякані
15 травня, 16:04
Вартість чергового пакета допомоги складає близько €2,7 млрд
Німеччина готує для України найбільший пакет військової допомоги
13 травня, 10:27
Британія дасть далекобійні ракети, СБУ оголосила підозру екснардепам. Головне за 11 травня
Британія дасть далекобійні ракети, СБУ оголосила підозру екснардепам. Головне за 11 травня
11 травня, 21:16
Постраждалих унаслідок вибуху не виявлено
«Бавовна» на Брянщині: безпілотник атакував нафтобазу
11 травня, 10:34

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
13K
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
13K
Цивільні та військові. Українці мають вирішити серйозну проблему
12K
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
9272
Акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу
7382
Україна розпочала контрнаступ – The Washington Post

Новини

Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Сьогодні, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Сьогодні, 06:02
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW
Сьогодні, 05:44
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
Сьогодні, 04:25
Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту