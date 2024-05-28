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Таїланд готується вступити у БРІКС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Таїланд готується вступити у БРІКС
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ підготувало лист про наміри країни вступити до міждержавного об'єднання.

Сьогодні, 28 травня, кабінет міністрів Таїланду ухвалив проєкт листа про наміри вступу країни до групи БРІКС. Про це йдеться на сайті тайського уряду.

Лист уклав речник офісу прем'єр-міністра Таїланду Чай Вочаронґ.

Міністерство закордонних справ підготувало лист про наміри країни вступити до міждержавного об'єднання. У документі викладено бачення Таїланду про значення того, що зростає роль країн, що розвиваються, на міжнародній арені. Як пише уряд, приєднання до групи БРІКС буде корисним Таїланду в багатьох аспектах. На думку посадовців, роль Таїланду також посилиться у визначенні напрямків міжнародної економічної політики і розширенні можливостей для країни «приєднатися до створення нового світового порядку».

Таїланд стоїть у черзі з 15 країн, членство яких розглядатимуть у БРІКС після останнього великого розширення з початку 2024 року.

БРІКС (англ. BRICS) (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa – Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР) – міждержавне об'єднання, геополітична група цих п'яти країн. Воно утворилося у 2006 році, ПАР приєдналася пізніше.

Група БРІКС з моменту заснування у 2006 році пройшла через дві хвилі розширення. У 2011 році до початкового складу приєдналася Південна Африка. У серпні 2023 року до об'єднання було запрошено шість нових членів, зокрема Аргентина, але наприкінці грудня вона відмовилася від вступу. П'ять нових членів – Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Ефіопія – почали повноцінну роботу в БРІКС з 1 січня.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Іран і Ефіопія в понеділок, 1 січня, приєдналися до міждержавного об'єднання БРІКС. 

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Теги: БРІКС Таїланд

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