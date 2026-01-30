Головна Світ Політика
search button user button menu button

Тайвань провів перші підводні випробування субмарини вітчизняного виробництва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Тайвань провів перші підводні випробування субмарини вітчизняного виробництва
Вартість першого підводного човна становить приблизно $1,58 млрд
фото: AP

Човен «Нарвал» пройшов випробування на мілководді

Тайвань завершив перше підводне випробування субмарини «Нарвал» власного виробництва. Подія стала ключовим етапом у програмі зміцнення обороноздатності острова на тлі загрози з боку Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Випробування відбулося поблизу порту Гаосюн на півдні острова. Компанія CSBC Corp, яка будує підводні човни для Тайваню, заявила, що човен «Нарвал» пройшов випробування на мілководді.

Програма будівництва субмарини спиралася на досвід і технології кількох країн, зокрема США та Великої Британії. «Нарвал» мали передати військово-морським силам у 2024 році, але реалізація програми зазнала затримок. Тайвань сподівається розгорнути щонайменше дві субмарини власного виробництва до 2027 року і, ймовірно, оснащувати ракетами новіші моделі.

Вартість першого човна становить приблизно $1,58 млрд. Він використовуватиме бойову систему Lockheed Martin та американські важкі торпеди Mark 48.

Зараз острів має лише два підводні човни, придбані в Нідерландів у 1980-х роках. Варто зазначити, що збройні сили Тайваню значно поступаються китайським, де є три авіаносці та підводні човни з балістичними ракетами, а також ведеться розробка стелс‑винищувачів.

Нагадаємо, минулого місяця Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» відбулися за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін звільнив близько п’ятої частини вищого військового керівництва, яке сам же призначав, що може підірвати боєздатність армії та ускладнити плани Пекіна щодо встановлення контролю над Тайванем.

Читайте також:

Теги: Тайвань субмарина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава КРН Сі Цзіньпін звільнив п’яту частину генералів під час кризи з Тайванем
Сі Цзіньпін ослабив свою армію: видання Bloomberg пояснило задум
27 сiчня, 11:51
Хоннольд встановив унікальне досягнення
Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки
25 сiчня, 12:56
Китайські військові стверджують, що безпілотник проводив «законні і правомірні» навчання
Китай вперше направив військовий дрон у повітряний простір Тайваню – Bloomberg
19 сiчня, 17:02
Піта Лау звинувачено у незаконному наймі десятків тайваньських інженерів і податкових махінаціях на $73 млн
Тайвань видав ордер на арешт гендиректора OnePlus
14 сiчня, 10:57
Тайвань хоче знизити мита на експорт до США до 15%
Тайвань заявив про досягнення консенсусу зі США у питанні тарифів
13 сiчня, 09:37
Інцидент стався під час нічного тренування
Під час навчань на Тайвані зник винищувач F-16
7 сiчня, 14:10
Роспропаганда продовжить пошуки формули чому потрібно ще трохи потерпіти
Обмін Тайваню на Україну? Новий міф роспропаганди після Венесуели
6 сiчня, 18:05
У воді видно вибухові бочки, встановлені тайванськими військовими
Reuters: Військова операція США у Венесуелі посилить територіальні претензії Китаю
5 сiчня, 02:31
Героїчні підсумки-2025: спецоперації Сил оборони, якими Україна пишається найбільше
Героїчні підсумки-2025: спецоперації Сил оборони, якими Україна пишається найбільше
30 грудня, 2025, 16:30

Політика

Карні відреагував на підтримку сепаратистів Альберти з боку США
Карні відреагував на підтримку сепаратистів Альберти з боку США
Трамп попередив Британію про ризики зближення з Китаєм
Трамп попередив Британію про ризики зближення з Китаєм
Тайвань провів перші підводні випробування субмарини вітчизняного виробництва
Тайвань провів перші підводні випробування субмарини вітчизняного виробництва
Трамп подав до суду на Податкову та Мінфін США
Трамп подав до суду на Податкову та Мінфін США
Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну
Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну
Нова стратегія ЄС щодо віз і міграції: що зміниться для росіян та білорусів
Нова стратегія ЄС щодо віз і міграції: що зміниться для росіян та білорусів

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua