Тайвань провів перші підводні випробування субмарини вітчизняного виробництва

Човен «Нарвал» пройшов випробування на мілководді

Тайвань завершив перше підводне випробування субмарини «Нарвал» власного виробництва. Подія стала ключовим етапом у програмі зміцнення обороноздатності острова на тлі загрози з боку Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Випробування відбулося поблизу порту Гаосюн на півдні острова. Компанія CSBC Corp, яка будує підводні човни для Тайваню, заявила, що човен «Нарвал» пройшов випробування на мілководді.

Програма будівництва субмарини спиралася на досвід і технології кількох країн, зокрема США та Великої Британії. «Нарвал» мали передати військово-морським силам у 2024 році, але реалізація програми зазнала затримок. Тайвань сподівається розгорнути щонайменше дві субмарини власного виробництва до 2027 року і, ймовірно, оснащувати ракетами новіші моделі.

Вартість першого човна становить приблизно $1,58 млрд. Він використовуватиме бойову систему Lockheed Martin та американські важкі торпеди Mark 48.

Зараз острів має лише два підводні човни, придбані в Нідерландів у 1980-х роках. Варто зазначити, що збройні сили Тайваню значно поступаються китайським, де є три авіаносці та підводні човни з балістичними ракетами, а також ведеться розробка стелс‑винищувачів.

Нагадаємо, минулого місяця Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» відбулися за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін звільнив близько п’ятої частини вищого військового керівництва, яке сам же призначав, що може підірвати боєздатність армії та ускладнити плани Пекіна щодо встановлення контролю над Тайванем.