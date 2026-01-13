Головна Світ Економіка
Тайвань заявив про досягнення консенсусу зі США у питанні тарифів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Тайвань хоче знизити мита на експорт до США до 15%
Тайвань хоче знизити мита на експорт до США до 15%
фото: Reuters

Тарифна угода між Вашингтоном і Тайбеєм може бути укладена до кінця січня

Тайвань і США досягли «широкого консенсусу» щодо переговорів про мита. Наразі тривають обговорення дати проведення фінальної зустрічі для укладання тарифної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У грудні уряд Тайваню заявив, що прагне знизити мита на експорт до США з 20% до 15%. Тайбей неодноразово заявляв, що його пропозиція включає допомогу в повторенні успіху острова у створенні технологічних кластерів навколо спеціалізованих наукових парків.

Адміністрація Трампа наближається до укладення торговельної угоди з Тайванем про зниження тарифної ставки до 15% і хоче, щоб виробник мікросхем TSMC зобов'язався побудувати щонайменше п'ять нових заводів в Арізоні. У відповідь на цю інформацію Тайванське управління з торговельних переговорів заявило, що його метою завжди було зниження тарифної ставки.

Джерело агентства, обізнане з перемовинами, заявило, що угода може бути оприлюднена до кінця січня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення економічних обмежень щодо країн, які продовжують ділову співпрацю з Іраном. Згідно з новим розпорядженням, будь-яка держава, що веде бізнес із Тегераном, буде зобов'язана сплачувати 25% мито на всі види комерційних операцій зі Сполученими Штатами.

До слова, США ухвалили рішення не запроваджувати додаткові мита на імпорт китайських напівпровідників принаймні до середини 2027 року.

