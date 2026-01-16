США й Тайвань уклали торговельну угоду про виробництво напівпровідників

Угода передбачає зниження мита на експорт до США з 20% до 15%

Сполучені Штати та Тайвань підписали торговельну угоду. Вона встановлює стратегічне економічне партнерство між Штатами й Тайванем для зміцнення внутрішніх ланцюгів постачання напівпровідників у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство торгівлі США.

Зазначається, що угода була підписана між Американським інститутом на Тайвані та Економічним і культурним представництвом Тайбея у США. Згідно з нею Тайвань інвестує $250 млрд у будівництво та виробництво мікросхем в Америці, у програми штучного інтелекту та енергетику, а також надасть кредитні гарантії на суму понад $250 млрд для підтримки всього ланцюжка поставок напівпровідників у США.

Натомість взаємні мита США на тайванські товари знижуються до 15%. Спочатку американський президент Дональд Трамп відповідно до своєї політики тарифів на імпорт з іноземних країн встановив тариф на тайванські товари на рівні 32%, пізніше зменшив відсоток до 20%.

Раніше повідомлялося, що Тайвань і США досягли «широкого консенсусу» щодо переговорів про мита. У грудні минулого року уряд Тайваню заявив, що прагне знизити мита на експорт до США з 20% до 15%. Тайбей неодноразово заявляв, що його пропозиція включає допомогу в повторенні успіху острова у створенні технологічних кластерів навколо спеціалізованих наукових парків.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення економічних обмежень щодо країн, які продовжують ділову співпрацю з Іраном. Згідно з новим розпорядженням, будь-яка держава, що веде бізнес із Тегераном, буде зобов'язана сплачувати 25% мито на всі види комерційних операцій зі Сполученими Штатами.

До слова, США ухвалили рішення не запроваджувати додаткові мита на імпорт китайських напівпровідників принаймні до середини 2027 року.