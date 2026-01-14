Тайвань видав ордер на арешт гендиректора OnePlus

За даними прокуратури, компанія створила фіктивну структуру в Гонконзі з метою маскування своєї діяльності

Прокуратура району Шилінь у Тайвані видала ордер на арешт гендиректора китайської компанії OnePlus Піта Лау. Його звинувачують в організації незаконної схеми найму тайваньських фахівців, що є грубим порушенням місцевого законодавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Taiwan News.

За даними слідства, OnePlus створила компанію в Гонконзі з окремою назвою, яка у 2015 році відкрила філію у Тайвані без погодження з урядом. Ця філія, за даними прокуратури, займалася розробкою продуктів OnePlus.

Загалом, за офіційною інформацією, було залучено понад 70 інженерів із Тайваню. Закон вимагає, щоб компанії з материкового Китаю отримували спеціальний дозвіл для подібної діяльності.

Обвинувачення також висунуто двом громадянам Тайваню, які працювали на компанію. Тим часом пресслужба OnePlus заявила, що компанія продовжує працювати у звичайному режимі.

OnePlus Technology – це популярний китайський виробник смартфонів. Компанія створена в грудні 2013 року колишнім віцепрезидентом компанії OPPO Electronics Пітом Лау.

