Головна Світ Політика
search button user button menu button

Тактичний відступ Трампа: The Guardian пояснює, як працює його улюблений політичний трюк

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Тактичний відступ Трампа: The Guardian пояснює, як працює його улюблений політичний трюк
Трамп спершу висуває максимально радикальну ідею, щоб зрушити межі допустимого, потім відступає під тиском, а далі повертається до неї як до «раціонального компромісу»
фото: Reuters

Висновок колумніста жорсткий і однозначний, що з Трампом не можна домовлятися, спираючись на добру волю або втому від конфлікту

Будь-які «відступи» президента США Дональда Трампа – це майже завжди ілюзія. Він не змінює курсу, а лише тимчасово знижує напругу, щоб пережити хвилю негативних новин, зламати опір опонентів і згодом повернутися до тієї ж політики. Помилка демократів у США та європейських союзників полягає в тому, що вони знову й знову сприймають таку паузу як справжню поразку Трампа, хоча насправді це лише тактичний маневр. Таку думку висловив Джонатан Фрідленд у своїй колонці для The Guardian, пише «Главком».

Фрідленд показує, як ця схема працює і у внутрішній політиці США, і на міжнародній арені. Прикладом всередині країни стали події в Міннеаполісі після вбивства медика Алекса Претті агентами імміграційної служби.

Масове обурення, відеодокази, ненасильницькі протести та неможливість представити жертву як «внутрішнього терориста» змусили Білий дім удавати деескалацію: були зроблені показові кадрові рішення, проведені наради, пролунали слова про готовність до діалогу з демократами.

Однак, наголошує Фрідленд, це не було поворотом. Щойно суспільний тиск почав слабшати, Трамп знову повернувся до погроз місцевій владі, арештів опонентів і продовження жорсткої політики ICE. Ключові фігури цієї системи залишилися на посадах, а інфраструктура масових затримань лише розширюється. «Відступ» виявився короткою паузою, потрібною для того, щоб уникнути політичної шкоди.

Ту саму модель, за словами Фрідленда, Європа побачила у зовнішній політиці, зокрема в історії навколо Гренландії. Погрози Дональда Трампа щодо фактичного контролю над островом викликали різку реакцію союзників по НАТО та європейських урядів.

Після цього тон Вашингтона нібито пом’якшав, і багато хто вирішив, що небезпеку вдалося нейтралізувати. Але, як застерігає автор, це було передчасне полегшення: вже за кілька днів представники Трампа знову заговорили про «повний і безперешкодний доступ» США до острова, тобто про ту саму мету, лише в менш провокативному формулюванні.

Фрідленд підкреслює, що Трамп завжди діє однаково. Він спершу висуває максимально радикальну ідею, щоб зрушити межі допустимого, потім відступає під тиском, а далі повертається до неї як до «раціонального компромісу». Саме тому кожен його крок назад не є приводом святкувати, а навпаки – сигналом, що опір спрацював і його потрібно посилювати, а не згортати.

Висновок колумніста жорсткий і однозначний, що з Трампом не можна домовлятися, спираючись на добру волю або втому від конфлікту. Якщо тиск зникає, він повертається до своєї політики без жодних вагань. І демократи в США, і європейські союзники ризикують знову й знову потрапляти в одну й ту саму пастку, якщо плутатимуть тактичну паузу з реальним відступом.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Європа США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадуро на борту корабля USS Iwo Jima
Мадуро спав, доки його не розбудили американські спецпризначенці
3 сiчня, 23:43
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
28 сiчня, 08:24
WSJ: Венесуельці у вигнанні мріють про повалення режиму Мадуро
WSJ: Венесуельці у вигнанні мріють про повалення режиму Мадуро
3 сiчня, 00:21
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
16 сiчня, 05:49
Конгрес намагається змусити Трампа жорсткіше бити по російській нафті
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
Трамп неодноразово наголошував, що не погодиться ні на що менше, ніж право власності на Гренландію
Якщо Трамп вторгнеться у Гренландію, це буде захмарним щастям Путіна – прем'єр-міністр Іспанії
18 сiчня, 14:43
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
20 сiчня, 02:58
На зображенні видно чоловіка, ймовірно, Дональда Трампа, який іде засніженим пейзажем разом із пінгвіном
«Пінгвінів немає у Гренландії». Білий дім зганьбився черговою світлиною з Трампом
24 сiчня, 05:58
Гренландці готуються до найгірших сценаріїв на тлі тиску з боку США
Гренландці масово готуються до надзвичайних ситуацій на тлі напруги зі США
19 сiчня, 17:18

Політика

Тактичний відступ Трампа: The Guardian пояснює, як працює його улюблений політичний трюк
Тактичний відступ Трампа: The Guardian пояснює, як працює його улюблений політичний трюк
Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику
Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику
Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ
Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ
Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна
Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
Естонія виділить €400 тис. для гуманітарної допомоги Україні
Естонія виділить €400 тис. для гуманітарної допомоги Україні

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua