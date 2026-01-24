Головна Світ Політика
«Пінгвінів немає у Гренландії». Білий дім зганьбився черговою світлиною з Трампом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Пінгвінів немає у Гренландії». Білий дім зганьбився черговою світлиною з Трампом
На зображенні видно чоловіка, ймовірно, Дональда Трампа, який іде засніженим пейзажем разом із пінгвіном
фото: Білий дім

Світлину сприйняли як приклад поверхневого або недбалого підходу до теми

Білий дім поширив зображення з президентом США Дональдом Трампом, американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки. Публікація одразу викликала хвилю критики, пише «Главком».

Основною причиною стало очевидне географічне непорозуміння, оскільки у Гренландії пінгвіни не мешкають, адже ці птахи живуть у Південній півкулі, зокрема в Антарктиді. Через це світлину сприйняли як приклад поверхневого або недбалого підходу до теми.

На самому зображенні видно чоловіка, ймовірно, Дональда Трампа, який іде засніженим пейзажем разом із пінгвіном, який тримає великий американський прапор.

Обидва рухаються у напрямку встановленого вдалині прапора Гренландії, який стирчить із крижаного ґрунту. Навколо типова арктична картинка: білий сніг, холодні відтінки, безлюдний простір.

На світлину відреагував колишній міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії, депутат Расмус Ярлов, який написав: «Послання Білого дому чітке: Трампу місце в Гренландії так само, як і пінгвінам».

Ще різкіше щодо допису висловився шведський економіст і дипломат, старший науковий співробітник Стокгольмського форуму вільного світу Андерс Аслунд, який назвав Трампа «ідіотом».

«Трамп хоче ще раз підтвердити, що він повний ідіот. У Гренландії немає пінгвінів. Трамп не має права ні на Гренландію, ні на пінгвінів. Це справді Білий дім? Тоді Білий дім – це невігласний жарт», – написав Аслунд.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна має чіткі «червоні лінії» у діалозі зі Сполученими Штатами щодо Гренландії, і питання суверенітету не підлягає обговоренню.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Як повідомлялося, високопосадовці країн-членів Альянсу розглядають варіант врегулювання «гренландського питання» шляхом надання Сполученим Штатам повного контролю над окремими ділянками острова.

Зауважимо, європейські лідери завершили екстрену зустріч у Брюсселі. Політики збирались, щоб обговорити останні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Теги: США Дональд Трамп птахи Гренландія

