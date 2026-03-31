США відновили роботу посольства у Венесуелі

Іванна Гончар
Сполучені Штати офіційно відновили роботу свого посольства в Каракасі. Про це оголосив Державний департамент, назвавши це «новим етапом» у відносинах із Венесуелою, пише «Главком».

У Вашингтоні заявили, що відкриття посольства є частиною ширшої стратегії щодо стабілізації ситуації у Венесуелі та налагодження співпраці з тимчасовим урядом.

«Ми офіційно відновлюємо роботу посольства США в Каракасі, що знаменує собою новий розділ нашої дипломатичної присутності у Венесуелі», – йдеться у заяві Держдепартаменту.

Наразі американська сторона працює над відновленням будівлі посольства та підготовкою до повернення персоналу, а також планує відновити консульські послуги.

Дипломатичні відносини між країнами були розірвані у 2019 році після того, як США не визнали результати виборів у Венесуелі.

На початку березня Сполучені Штати та тимчасова влада Венесуели домовилися про відновлення дипломатичних і консульських відносин. 

Нагадаємо, на початку лютого міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль провів у Каракасі зустріч з Лорою Догу, новою повіреною у справах США, відповідальною за Венесуелу.

Як повідомлялось, минуло декілька місяців з моменту безпрецедентної операції США в Каракасі, яка завершилася арештом Ніколаса Мадуро та його дружини. Країна опинилася у стані крихкої рівноваги, де суспільні настрої коливаються від обережного оптимізму до глибокого скептицизму.

США відновили роботу посольства у Венесуелі
25 березня, 15:52
