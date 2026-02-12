Вашингтон переписав умови кредитів для малого бізнесу через міграційну політику

З 1 березня позики за програмою 7(a) зможуть отримувати лише громадяни США або особи зі спеціальним національним статусом США, які проживають у країні

Адміністрація малого бізнесу США (SBA) оголосила про зміну правил головної кредитної програми 7(a), яка передбачає заборону на отримання позик для власників бізнесу, що не є громадянами або власники спеціального національного статусу Сполучених Штатів Америки. Нові вимоги набудуть чинності з 1 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Згідно з оновленим політичним повідомленням SBA, тепер 100% прямих і непрямих власників компанії-заявника мають бути громадянами США або особи зі спеціальним національним статусом США, які мають основне місце проживання на території країни чи її юридичних володінь. Раніше правила дозволяли, щоб до 5% бізнесу належало іноземним громадянам або власникам грін-карт.

У відомстві пояснили, що нова політика узгоджується з указом президента Дональда Трампа від січня 2026 року під назвою «Protecting the American People Against Invasion», який, за заявами Білого дому, спрямований на посилення імміграційного контролю та підвищення безпеки.

Речниця SBA Меггі Клеммонс заявила, що зміни мають сприяти економічному зростанню та створенню робочих місць для американців. «Адміністрація малого бізнесу Трампа віддана стимулюванню економічного зростання та створенню робочих місць для громадян США – саме тому з 1 березня агентство більше не гарантуватиме кредити для малих підприємств, що належать іноземним громадянам», – зазначила вона. За її словами, відомство прагне, щоб кошти платників податків спрямовувалися на підтримку «американських роботодавців та новаторів».

Водночас нові правила викликали критику з боку представників малого бізнесу та імміграційних організацій. Генеральна директорка мережі CAMEO Network Кароліна Мартінес заявила, що обмеження можуть зашкодити підприємництву. «Рішення SBA заборонити законним постійним мешканцям отримувати кредити SBA ставить під загрозу створення бізнесів і шкодить економіці», – сказала вона, посилаючись на дослідження, згідно з якими іммігранти відкривають бізнеси вдвічі частіше, ніж уродженці США.

Програма 7(a) роками залишалася ключовим інструментом фінансування малого бізнесу у США. Саме через неї підприємці отримували кредити на запуск і розвиток компаній, купівлю обладнання, рефінансування боргів або придбання нерухомості. Після змін доступ до цих позик фактично закривається для компаній, у структурі власності яких є хоча б один співвласник без громадянства США – навіть якщо йдеться про законного постійного мешканця з грін-картою та мінімальну частку в бізнесі.

Раніше правила дозволяли отримувати фінансування за умови, що контрольний пакет компанії належав громадянам США, а серед співвласників могли бути власники грін-карт або іноземні партнери з невеликою часткою. Нові вимоги повністю скасовують таку модель: тепер для участі у програмі 100% власників бізнесу мають бути громадянами США.

