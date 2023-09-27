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Лондон закликав переглянути конвенцію щодо біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лондон закликав переглянути конвенцію щодо біженців
У Великій Британії закликають змінити правила щодо біженців
фото: Keystone Press Agency

Велика Британія закликає переглянути Конвенцію про біженців через наплив нелегалів

Конвенцію про статус біженця 1951 року необхідно переглянути, щоб адаптувати її до сучасних викликів у галузі міграції, заявила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман. Під час виступу перед Американським інститутом підприємництва у Вашингтоні вона наголосила, що зокрема вимагають перегляду правила надання притулку.

Міністерка внутрішніх справ, чий законопроект про нелегальну міграцію був розкритикований Верховним комісаром ООН у справах біженців через законність його змісту, сказала: «Ми живемо в новому світі, пов’язаному застарілими правовими моделями подолання всесвітньої міграційної кризи».

«Один із найвагоміших, але недооцінених чинників, які сприяють кризі у сфері глобальної міграції, – це загальні правила надання притулку. Під цим я розумію різні юридично зобов'язуючі конвенції та договори, які фактично свідчать про те, що ви можете просити притулку в будь-якому місці, якщо ви рятуєтеся від переслідування в будь-якій країні. Незалежно від того, чи приїхали ви незаконним шляхом або через безпечні країни, країна вашого призначення має розглянути прохання про притулок», – заявила Браверман.

Міністр послалася на дані ООН, згідно з якими з 2014 року понад 50 тис. мігрантів загинули під час спроби досягти місця призначення незаконними чи небезпечними засобами, включаючи перетин Середземного моря на човнах. Браверман також наголосила, що необхідно розрізняти притулок та кращі економічні перспективи, а також приділяти увагу безпеці жінок у країнах, де їх переслідують.

Конвенція про статус біженців – конвенція (міжнародний договір), ухвалена 28 липня 1951 в Женеві конференцією повноважних представників, скликаній відповідно до резолюції 429 (V) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1950 року. Набула чинності 22 квітня 1954.

Нагадаємо, Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції. Італійський уряд, який очолює Джорджа Мелоні, збільшив до півтора року термін утримання під вартою за незаконний в'їзд до Італії, а також вирішив тримати мігрантів у закритих таборах до їх виїзду з країни. Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду з питань міграції, пише francetvinfo.

Прем'єрка Мелоні оголосила у відеозверненні, що в міграційній ситуації потрібні надзвичайні заходи. Згідно з новим рішенням, нелегально прибулі розміщуються у закритих таборах. Із шести місяців – терміну, який діяв досі, їм можуть збільшити термін утримання під вартою спочатку до одного року, а згодом до вісімнадцяти місяців.

До слова, влада Італії висловила протест уряду Німеччини після повідомлень про виділення офіційним Берліном фінансової допомоги неурядовим організаціям, які надають підтримку мігрантам, які прибувають до середземноморської країни, повідомив журнал Der Spiegel. Влада Італії висловила протест уряду Німеччини після повідомлень про виділення офіційним Берліном фінансової допомоги неурядовим організаціям, які надають підтримку мігрантам, які прибувають до середземноморської країни.

Проблема міграції, а також діяльності німецьких неурядових організацій в середземноморської республіці давно є джерелом напруженості у відносинах між Римом і Берліном. Ситуація посилилася після приходу до влади в Італії коаліції правоцентристських партій на чолі з прем'єркою країни Джорджа Мелоні.

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Теги: Велика Британія притулок влада біженці мігранти

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