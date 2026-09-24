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Токаєв оголосив 25 вересня днем жалоби в Казахстані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Токаєв оголосив 25 вересня днем жалоби в Казахстані
Токаєв оголосив жалобу
фото: ТАСС

У Казахстані щонайменше дев’ятеро військовослужбовців загинули під час навчань

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 25 вересня днем загальнонаціональної жалоби після загибелі військовослужбовців у Каспійському морі. Про це повідомила пресслужба президента, передає «Главком».

«Розпорядженням голови держави у зв’язку із загибеллю військовослужбовців під час виконання службових обов’язків у Мангистауській області 25 вересня 2026 року в Республіці Казахстан оголошена загальнонаціональна жалоба», – йдеться у повідомленні.

За даними nur.kz, скасовано святкові заходи, заплановані на 25-27 вересня 2026 року на площі «Амфітеатр». Серед них – урочисте відкриття міжнародного фестивалю «Каспій – море дружби», церемонія закриття фестивалю-конкурсу та святковий гала-концерт, присвячений Дню міста Актау.

Нагадаємо, у Казахстані щонайменше дев’ятеро військовослужбовців загинули під час навчань військово-морських сил на узбережжі Каспійського моря. За попередньою інформацією, у море було віднесено 19 військовослужбовців.

«Троє врятовано, у тому числі одного госпіталізовано. Тривають пошуки решти. На місце події негайно направлено сили та засоби рятувальних служб», – йдеться у заяві міноборони.

Теги: Казахстан Касим-Жомарт Токаєв

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