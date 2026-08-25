Росія знайшла країну, яка врятує її від паливної кризи

70% виробленого пального відправлятиметься до Росії

Казахстанський нафтопереробний завод «Конденсат» перероблятиме російську нафту та відправлятиме 70% нафтопродуктів до РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Домовленості такі: до 30% залишатиметься в Казахстані, решта відправлятиметься до РФ. Я вважаю, що це нормальні умови», – сказав міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов.

Міністр зазначив, що власник нафти не включений до санкційних списків, але не назвав компанію. За словами голови Міненерго, постачання сировини на НПЗ «Конденсат» здійснюватиметься залізничним транспортом, терміни відвантажень залежать від пропускної спроможності колії.

НПЗ «Конденсат» наразі переробляє російську та казахстанську нафту, у липні 2026 року завод вперше експортував автобензин до Росії. До липня «Конденсат» був єдиним заводом у Казахстані, який за останній рік щомісяця отримував квоти від Міненерго на вільний продаж бензину та експортував його до Центральної Азії, Грузії та Афганістану. Завод з потужністю переробки нафти 850 тис. тонн на рік розташований у Західно-Казахстанській області та може виробляти 200 тис. тонн бензину та стільки ж дизельного палива екологічного класу К-5 (Євро-5).

Нагадаємо, станом на 21 серпня бензин закінчився на більшості заправок у Геленджику й Туапсе (Краснодарський край). Це лише один із проявів другої хвилі паливної кризи в Росії, яка цього тижня охопила Москву, Петербург і десятки інших регіонів.

Також дефіцит дизельного пального через українські удари по нафтопереробних заводах РФ та обмеження судноплавства в Азовському морі паралізували значну частину аграрного сектору Росії: перевізники зерна масово простоюють без роботи, а фермери на півдні країни не можуть знайти покупців на врожай.