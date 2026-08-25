Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія знайшла країну, яка врятує її від паливної кризи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росія знайшла країну, яка врятує її від паливної кризи
НПЗ «Конденсат» наразі переробляє російську та казахстанську нафту
фото: pexels.com

70% виробленого пального відправлятиметься до Росії

Казахстанський нафтопереробний завод «Конденсат» перероблятиме російську нафту та відправлятиме 70% нафтопродуктів до РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Домовленості такі: до 30% залишатиметься в Казахстані, решта відправлятиметься до РФ. Я вважаю, що це нормальні умови», – сказав міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов.

Міністр зазначив, що власник нафти не включений до санкційних списків, але не назвав компанію. За словами голови Міненерго, постачання сировини на НПЗ «Конденсат» здійснюватиметься залізничним транспортом, терміни відвантажень залежать від пропускної спроможності колії.

НПЗ «Конденсат» наразі переробляє російську та казахстанську нафту, у липні 2026 року завод вперше експортував автобензин до Росії. До липня «Конденсат» був єдиним заводом у Казахстані, який за останній рік щомісяця отримував квоти від Міненерго на вільний продаж бензину та експортував його до Центральної Азії, Грузії та Афганістану.

Завод з потужністю переробки нафти 850 тис. тонн на рік розташований у Західно-Казахстанській області та може виробляти 200 тис. тонн бензину та стільки ж дизельного палива екологічного класу К-5 (Євро-5).

Нагадаємо, станом на 21 серпня бензин закінчився на більшості заправок у Геленджику й Туапсе (Краснодарський край). Це лише один із проявів другої хвилі паливної кризи в Росії, яка цього тижня охопила Москву, Петербург і десятки інших регіонів.

Також дефіцит дизельного пального через українські удари по нафтопереробних заводах РФ та обмеження судноплавства в Азовському морі паралізували значну частину аграрного сектору Росії: перевізники зерна масово простоюють без роботи, а фермери на півдні країни не можуть знайти покупців на врожай.

Читайте також:

Теги: нафта пальне росія Казахстан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Казахстан більше не робить ставку на Росію
Казахстан готується до життя без Росії
1 серпня, 12:44
Росія атакувала заблоковані цивільні судна в портах Миколаївщини
Росія атакувала заблоковані цивільні судна в портах Миколаївщини: є загиблий
27 липня, 12:08
Офіційно російська влада не повідомляє, хто міг бути ціллю вибуху
Вибух у ресторані Москви: зросла кількість загиблих
2 серпня, 14:47
Місцева влада повідомила про численні пожежі та пошкодження інфраструктури
Після нічної атаки в Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації
12 серпня, 15:30
Під удар потрапив склад видавничої корпорації RNK-Ranok, де зберігалася продукція видавництв «Ранок», «КнигоЛенд», «Фабула», «Жорж», «Ще Одну Сторінку»
Росіяни вдарили по складу видавництва «Ранок», знищено вісім мільйонів книжок
1 серпня, 20:59
У МЗС РФ викривили слова Макрона та знайшли нового «винуватого» в українських атаках
США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною
5 серпня, 23:37
Новий пакет санкцій Британії охопив банки, компанії та судна РФ
Російські банки та танкери потрапили під нові санкції Британії
6 серпня, 11:51
Китай почав освоювати новий шлях до Європи через Арктику
Китай вирвався вперед у боротьбі за Арктику – FT
13 серпня, 10:19
За перші 20 днів липня з портів РФ у Чорному морі вийшли 40 танкерів
Експорт російської нафти з чорноморських портів різко скоротився
Сьогодні, 17:44

Економіка

Росія знайшла країну, яка врятує її від паливної кризи
Росія знайшла країну, яка врятує її від паливної кризи
Експорт російської нафти з чорноморських портів різко скоротився
Експорт російської нафти з чорноморських портів різко скоротився
Українці в ЄС можуть отримати €5 тис.: названо умову для виплати
Українці в ЄС можуть отримати €5 тис.: названо умову для виплати
Українці забезпечили суттєвий приріст ВВП Польщі
Українці забезпечили суттєвий приріст ВВП Польщі
Пожежу на складі Ozon у Росії видно з космосу: супутник показав масштаб (фото)
Пожежу на складі Ozon у Росії видно з космосу: супутник показав масштаб (фото)
Світові покупці пшениці готуються до перебоїв із поставками: у чому причина
Світові покупці пшениці готуються до перебоїв із поставками: у чому причина

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
69K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua