Переговори РФ з Україною: Кремль розкрив склад делегації

Склад російської делегації на переговорах в ОАЕ залишається незмінним

Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого

Склад російської делегації на переговорах щодо врегулювання війни в Україні в ОАЕ залишається незмінним, її очолить начальник ГРУ Ігор Костюков. Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Це буде та ж делегація, яка була минулого разу, її очолюватиме Костюков», – сказав представник Кремля.

Пєсков також підтвердив, що наступний раунд переговорів в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого.

Минулого разу до російської делегації увійшли: начальник ГРУ Ігор Костюков (голова російської переговорної групи) та посланець російського диктатора, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін та перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.

Нагадаємо, українська делегація 2 лютого вирушила до Абу-Дабі для участі у двосторонніх консультаціях зі Сполученими Штатами та черговій тристоронній зустрічі у форматі Україна – США – РФ, запланованих на 4-5 лютого.