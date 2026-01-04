Головна Світ Політика
«Пекло на землі» для затриманих: CNN розкрив, у яких умовах чекатиме на суд Мадуро

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

Ніколас Мадуро під час виступу у Каракасі минулого року
фото: The New York Times

Ізолятор для «зіркових» фігурантів та кримінальних авторитетів MDC Brooklyn, збудований у 1990-х роках

Ніколас Мадуро, чиє життя донедавна складалося з палацової розкоші, опинився в одному з найсуворіших закладів Нью-Йорка – Столичному слідчому ізоляторі (MDC) у Брукліні. Ця установа має репутацію «огидного» місця з «варварськими» умовами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ізолятор для «зіркових» фігурантів та кримінальних авторитетів MDC Brooklyn, збудований у 1990-х роках, відомий тим, що саме тут очікували на суд найгучніші постаті останніх десятиліть:

  • музичний магнат Шон «Дідді» Комбс та співак Ар Келлі;
  • засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід;
  • світська левиця Гіслен Максвелл;
  • лідер наркокартелю Сіналоа Ісмаель «Ель Майо» Замбада Гарсія.

Адвокати підсудних неодноразово скаржилися на умови в MDC, заявляючи, що в таких обставинах підготуватися до захисту в суді майже неможливо. Серед головних проблем закладу:

  • бійки та ножові поранення серед підслідних є регулярним явищем. Лише влітку 2024 року під час сутичок загинули двоє людей;
  • у 2019 році через аварію люди цілий тиждень перебували в повній темряві без опалення. Цей інцидент призвів до судового позову та багатомільйонних компенсацій 1600 постраждалим;
  • через переповненість та збої в роботі комунікацій ув’язнені часто стикаються з несправними туалетами та замкнені в камерах протягом кількох днів.

Єдиний федеральний ізолятор Нью-Йорка Після закриття подібного комплексу на Мангеттені (спричиненого самогубством Джеффрі Епштейна у 2019 році), бруклінський MDC залишився єдиним федеральним слідчим ізолятором, що обслуговує Нью-Йорк. Саме тут Мадуро перебуватиме під вартою до початку судових засідань.

Як відомо, процес над Ніколасом Мадуро у федеральному суді Мангеттена обіцяє стати однією з найгучніших юридичних подій десятиліття. Як повідомляє юридичний аналітик CNN Елі Хоніг, провідні американські адвокати з кримінальних справ уже змагаються за можливість представляти інтереси захопленого венесуельського лідера.

За словами експерта, справа Мадуро є надзвичайно привабливою для еліти американської адвокатури, оскільки є унікальною для світової практики, а «зіркові» захисники завжди прагнуть брати участь у процесах такого масштабу.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Теги: Венесуела США Нью-Йорк

