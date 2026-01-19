Головна Світ Політика
WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів
фото з відкритих джерел

Погрози Кремля у світі припиняють сприймати серйозно

Аналітики видання The Washington Post констатують серйозне ослаблення позицій Володимира Путіна. Про це пише «Главком».

Російський диктатор втрачає вплив не лише серед світових союзників, а й в очах президента США Дональда Трампа та власної провоєнної спільноти. На тлі того, як лідери дружніх до Москви держав втрачають владу, погрози Кремля припиняють сприймати серйозно. Російські ідеологи, зокрема Алєксандр Дугін, закликають до радикальних і жорстоких кроків, аби відновити страх перед Росією у світі.

Показовим став брак реакції Путіна на затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та протести в Ірані, попри підписані раніше угоди про стратегічне партнерство. Оглядачі вважають, що така стриманість зумовлена відчайдушним бажанням Путіна зберегти стосунки з Трампом. Проте нездатність захистити партнерів та затримання російського нафтового танкера американцями завдають нищівного удару по репутації РФ. Політолог Владімір Пастухов зазначає, що Путін боїться демонструвати вразливість, сподіваючись на розуміння своїх потреб з боку Білого дому, але Трамп продовжує грати у власну гру, ігноруючи інтереси Кремля.

Додатковим фактором недовіри з боку Вашингтона стали фейкові заяви Москви про нібито спробу України атакувати резиденцію Путіна на Валдаї, які Трамп публічно спростував. Російська дипломатія намагається адаптуватися до нової американської адміністрації, яка замість звичних політичних норм керується лише вигодою та угодами. На думку експертів, Росія опинилася в ізоляції з неефективними партнерами, тоді як США успішно зближуються з країнами, що традиційно перебували у сфері впливу Москви, як-от Вірменія чи Азербайджан. Директор Центру Карнегі Алєксандр Габуєв підкреслює, що Росія обирає слабких союзників, бо інші не хочуть з нею співпрацювати, а допомогти цим режимам встояти Кремль уже не в силі.

Внутрішня ситуація в Росії також стає критичною через втому суспільства від тривалої війни, яка триває довше за Другу світову. Провоєнні блогери дедалі частіше пишуть про те, що плоди конфлікту отримають США та Китай, тоді як росіянам залишаться лише руїни. Політологиня Катерина Шульман зазначає, що прагнення миру стало майже універсальним для російського суспільства. Після розчарування через те, що прихід Трампа не зупинив війну, навіть російські еліти починають бачити в Путіні не гаранта стабільності, а головну перешкоду на шляху до завершення конфлікту.

Як відомо, російський президент Володимир Путін своїми заявами про «успіхи» на фронті намагається схилити президента США Дональда Трампа до примусу України до капітуляції. Однак його твердження не відповідають дійсності. Про це пише The New York Post, яку називають «улюбленою газетою Трампа».

Видання зазначає, що, попри чисельну перевагу противника, Україна продовжує стримувати російську армію, наступ якої є надзвичайно повільним і супроводжується великими втратами.

Нагадаємо, Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року. Як пише New York Post (NYP), росіянам потрібно захопити решту 21% Донбасу. Але поки що РФ навіть не захопила весь Покровськ, який вона атакує майже два роки і залучила до цього понад 150 тис. військових.

