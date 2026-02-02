Українська делегація вирушила до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів

Консультації заплановані на 4-5 лютого та проходитимуть у двох форматах

Українська делегація вирушає до Абу-Дабі для участі у двосторонніх консультаціях зі Сполученими Штатами та черговій тристоронній зустрічі у форматі Україна–США–РФ, запланованих на 4-5 лютого. Про підготовку наступного етапу переговорів повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, інформує «Главком».

За словами глави делегації, перемовники доповіли президенту про хід підготовки. «Сьогодні українська делегація вирушає до Абу-Дабі, де 4-5 лютого заплановані двосторонні консультації зі Сполученими Штатами, а також чергова тристороння зустріч у форматі Україна-США-РФ», – зазначив Умєров.

За словами Умєрова, переговори проходитимуть у два етапи. «Вони будуть складатися з двох частин. Перша – це двостороння зустріч з американською стороною. Американська сторона буде представлена Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Будемо говорити підписання гарантій безпеки. Також будемо обговорювати деякі двосторонні питання», – зазначив секретар РНБО.

Після цього, за словами секретаря, запланована тристороння зустріч. «Після цього буде трьохстороння зустріч. Російська сторона також буде представлена вагома. Буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання», – додав Умєров.

Окремим блоком на переговорах планується обговорення пакета відновлення та економічної підтримки України. «Пакет добробуту або відновлення складається з декількох частин. Ми обговорюємо, яку підтримку буде робити Європа, яку підтримку будуть надавати Сполучені Штати, де ми зможемо підписати це і коли. Наші команди вже працюють декілька місяців і ми вже майже на завершальному етапі», – сказав Умєров.

Коментуючи можливість обговорення питань, пов’язаних з енергетикою та територіальними аспектами, Умєров зазначив, що деталі не розкриватиме. «Ми постійно торкаємося всіх речей, які потрібні нашому населенню. У нас є чіткі рамки, які ми обговорили з президентом, тому не хочу зараз вдаватися в подробиці, але ми торкаємося всіх речей і знаємо, тобто обговорюємо це питання згідно зі всіма директивами», – сказав він.

Перед початком нового етапу міжнародних консультацій Президент України провів робочу нараду з учасниками переговорної команди та погодив рамки розмови і конкретні завдання для делегації. Також було підтверджено, що в межах поїздки заплановано як багатосторонні, так і двосторонні зустрічі з партнерами. Українська сторона заявила про готовність до практичних кроків, спрямованих на досягнення справедливого і стійкого миру, а також на подальшу роботу над питаннями безпеки, відновлення та економічного розвитку.