Реакція Трампа на атаку на Польщу викликала занепокоєння у Європі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Реакція Трампа на атаку на Польщу викликала занепокоєння у Європі
Європейські дипломати назвали реакцію Трампа «публічним знизуванням плечима»
фото: The White house/Facebook

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер зазначає, що Трамп не вважає безпеку Європи ключовою для безпеки Сполучених Штатів

Відсутність жорсткої реакції президента США Дональда Трампа на інцидент із вторгненням російських дронів у повітряний простір Польщі викликала тривогу серед європейських країн. Багато членів НАТО почали сумніватися у готовності США захищати союзників у разі реальної загрози з боку Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Стримана позиція Трампа розглядається як черговий прояв його політики «Америка насамперед», яка передбачає, що європейські партнери мають самостійно вирішувати питання своєї безпеки та збільшити фінансову допомогу Україні. Експерти, зокрема колишній посол США в НАТО Іво Даалдер, вважають, що Трамп, на відміну від своїх попередників, не вважає безпеку Європи ключовою для безпеки Сполучених Штатів.

Також, деякі аналітики припускають, що Трамп не хоче провокувати російського лідера Володимира Путіна, який, на їхню думку, може перевіряти міць НАТО та рішучість США. Анонімний представник Білого дому зазначив, що Трамп прагне якнайшвидшого закінчення війни, яку, на його думку, спровокував Джо Байден.

Європейські дипломати назвали реакцію Трампа «публічним знизуванням плечима». Його коментар, зроблений через день після атаки, що це «могла бути помилка», суперечив офіційній позиції Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск категорично відкинув версію про випадковість.

Видання Reuters порівняло цю ситуацію з подіями 2022 року, коли після падіння ракети на польське село тодішній президент Джо Байден миттєво скликав екстрену нараду світових лідерів. На відміну від нього, Трамп обмежився м’якими заявами, що, за словами дипломатичних джерел, викликало в Європі «збентеження та занепокоєння».

Високопоставлений німецький чиновник заявив, що з нинішньою адміністрацією США «ні на що не можна покластися», а східноєвропейський дипломат назвав мовчання Вашингтона «майже оглушливим». Італійський чиновник, чиї літаки AWACS допомагали виявити дрони, підтвердив, що реакція США була переважно сприйнята негативно, хоч і без відкритої критики.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки готові захищати територію НАТО після того, як Польща збила російські дрони, що порушили її повітряний простір. Про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші, повідомляє «Главком» із посиланням на Державний департамент США.

Дороті Ші підкреслила, що Вашингтон «захищатиме кожен дюйм території НАТО» та підтримує своїх союзників.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники. 

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

