Путін відреагував на слова Трампа про змову проти США

Американський лідер стверджував, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти Сполучених Штатів

Російський диктатор Володимир Путін, коментуючи заяву американського президента Дональда Трампа про те, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США, заявив, що Трамп має хороше почуття гумору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На тлі військового параду в Пекіні, присвяченого 80-річчю завершення Другої світової війни президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів РФ, Китаю та КНДР. «Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, оскільки ви берете участь у змові проти Сполучених Штатів Америки», – написав американський лідер.

За словами Путіна, вони з Трампом мають добрі відносини. «Президент США не позбавлений гумору», – сказав Путін, коментуючи заяву Трампа про змову країн.

Диктатор наголосив, що під час його візиту до Китаю всі світові лідери, з якими він спілкувався, підтримали зустріч із Трампом на Алясці.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що лідери Росії, КНДР та Китаю «ніякі змови» не влаштовували. «Я хочу сказати, що ніяких змов ніхто не влаштовував, ніхто не плів ніяких змов. Щобільше, думки навіть про це ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів не було», – заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю. Глава Пентагону додав, що Вашингтон має намір перебудувати свою армію, відновити бойовий дух і механізми стримування. Втім, політика США, зауважив Гегсет, спрямована на стримування конфліктів, а не на провокації.

До слова, президент США Дональд Трамп у своєму першому за тривалий час публічному виступі згадав про російсько-українську війну. Американський лідер пригрозив наслідками для російської сторони, у разі якщо зустріч російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського не відбудеться найближчим часом. Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» Путіним й пообіцяв рішення, «щоб люди жили».