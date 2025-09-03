Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін відреагував на слова Трампа про змову проти США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Путін відреагував на слова Трампа про змову проти США
Очільник Кремля про заяву Трампа: «Президент США не позбавлений гумору»
фото: російські ЗМІ

Американський лідер стверджував, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти Сполучених Штатів

Російський диктатор Володимир Путін, коментуючи заяву американського президента Дональда Трампа про те, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США, заявив, що Трамп має хороше почуття гумору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На тлі військового параду в Пекіні, присвяченого 80-річчю завершення Другої світової війни президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів РФ, Китаю та КНДР. «Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, оскільки ви берете участь у змові проти Сполучених Штатів Америки», – написав американський лідер.

За словами Путіна, вони з Трампом мають добрі відносини. «Президент США не позбавлений гумору», – сказав Путін, коментуючи заяву Трампа про змову країн.

Диктатор наголосив, що під час його візиту до Китаю всі світові лідери, з якими він спілкувався, підтримали зустріч із Трампом на Алясці.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що лідери Росії, КНДР та Китаю «ніякі змови» не влаштовували. «Я хочу сказати, що ніяких змов ніхто не влаштовував, ніхто не плів ніяких змов. Щобільше, думки навіть про це ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів не було», – заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю. Глава Пентагону додав, що Вашингтон має намір перебудувати свою армію, відновити бойовий дух і механізми стримування. Втім, політика США, зауважив Гегсет, спрямована на стримування конфліктів, а не на провокації.

До слова, президент США Дональд Трамп у своєму першому за тривалий час публічному виступі згадав про російсько-українську війну. Американський лідер пригрозив наслідками для російської сторони, у разі якщо зустріч російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського не відбудеться найближчим часом. Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» Путіним й пообіцяв рішення, «щоб люди жили».

Читайте також:

Теги: США путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без бою ми здаватися не збираємося
Перемоги не буде без бою
12 серпня, 13:41
Мітинг на підтримку України у Вашингтоні. 22 лютого 2025 року
На Алясці пройде мітинг на підтримку України перед самітом Трампа та Путіна
12 серпня, 00:57
Зеленський наголосив, що територіальні питання можна буде обговорювати лише після встановлення режиму припинення вогню
Трамп проведе зустріч з Зеленським та лідерами ЄС перед самітом з Путіним: названо формат
13 серпня, 10:15
У змонтованому відеоролику аплодисменти Трампа були повністю вирізані
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
16 серпня, 02:40
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
19 серпня, 02:37
Путін не змінює своїх військових амбіцій
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
20 серпня, 17:33
Зустріч Зеленського з Путіним: Росія висунула єдину умову
Зустріч Зеленського з Путіним: Росія висунула єдину умову
30 серпня, 11:33
Гарріс, як ексвіцепрезидентка США, отримала охорону від Секретної служби
Трамп позбавив Гарріс державної охорони – CNN
29 серпня, 20:26
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
1 вересня, 22:45

Політика

Путін відреагував на слова Трампа про змову проти США
Путін відреагував на слова Трампа про змову проти США
Соратник Зеленського назвав єдину можливість зупинити війну
Соратник Зеленського назвав єдину можливість зупинити війну
Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю
Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю
Путін назвав умову для зустрічі із Зеленським
Путін назвав умову для зустрічі із Зеленським
Bloomberg опублікував таємний запис розмови Сі Цзіньпіня, Путіна та Кім Чен Ина
Bloomberg опублікував таємний запис розмови Сі Цзіньпіня, Путіна та Кім Чен Ина
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
33K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
12K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8641
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
8030
Фальшива драма кілера Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua