Трамп замінив портрет Байдена на пристрій для автопідпису у Білому домі

У західному крилі Білого дому тепер замість фото Байдена висить знімок пристрою, який автоматично ставить підпис експрезидента

Президент США Дональд Трамп замінив портрет колишнього президента Джо Байдена на президентській алеї слави в західному крилі Білого дому на фотографію пристрою, що автоматично ставить підпис Байдена. Відповідним відео поділилася помічниця Трампа Марго Мартін, передає «Главком».

«Президентська алея слави з'явилася на колонаді Західного крила. Зачекайте…», – написала Мартін.

фото: The White house/Facebook

На відео видно, що замість фото Байдена висить знімок пристрою, який автоматично ставить підпис колишнього президента США.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Як відомо, колишній президент США Джо Байден повідомив, що ухвалював кожне рішення, для юридичного оформлення якого потім використовувалося автоперо – це автоматична ручка, яка відтворює його підпис. Про це він повідомив в інтерв'ю The New York Times.

«Я ухвалював кожне рішення», – заявив Байден, пояснивши, що доручив співробітникам використовувати автоперо через великий обсяг документів. Експрезидент також зазначив, що використання автопера є законним інструментом, який використовували попередні президенти й сам Дональд Трамп.

На початку червня Трамп заявив, що співробітники Білого дому використали автоперо, щоб підписувати акти про помилування від імені Байдена. За словами Трампа, це робить документи недійсними, зокрема, коли йдеться про помилування членів родини та пом'якшення покарання 37 ув'язненим.

У тому ж місяці Мін'юст США розпочав перевірку: призначений адвокат Ед Мартін повинен з'ясувати, чи був Байден осудним і чи особисто підписував укази, чи це робили інші особи потай за допомогою автопера.

У січні Байден помилував низку осіб, включаючи генерала Марка Міллі та лікаря Ентоні Фаучі , а також членів комітету Палати представників, які розслідували штурм Капітолію.

Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден мав президентські повноваження конфіскувати близько $5 млрд російських активів за кордоном та спрямувати ці кошти до України, але так і не зробив цього