NYT: Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції проти Мадуро у Венесуелі

Дозвіл на операції, так званий «президентський висновок», був виданий у суворій таємниці

Новий дозвіл став черговим кроком США в кампанії тиску на владу Венесуели

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Центральному розвідувальному управлінню дозвіл на проведення таємних операцій на території Венесуели, якщо вони спрямовані проти режиму Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Зазначається, що новий дозвіл став черговим кроком Вашингтона в кампанії тиску на владу Каракаса. Він відкриває ЦРУ можливість проводити широкий спектр спецоперацій, включно з тими, що передбачають застосування летальної сили.

Раніше американська розвідка мала обмежені повноваження у Латинській Америці, однак тепер управлінню дозволили діяти в регіоні Карибського басейну, зокрема здійснювати фізичну ліквідацію противників. ЦРУ також отримало право діяти як самостійно, так і у співпраці з військовими США.

Це рішення збігається з активізацією військової присутності Сполучених Штатів поблизу узбережжя Венесуели. За даними видання, останніми тижнями американські військові влаштували серію операцій проти човнів наркоторговців, у результаті яких було ліквідовано 27 осіб і знищено кілька плавзасобів.

У Білому домі та штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі утрималися від офіційних коментарів. За інформацією джерел The New York Times, дозвіл, так званий «президентський висновок», був виданий у суворій таємниці.

Як повідомлялося, президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив Папу Римського допомогти зберегти мир у країні на тлі загострення напруженості з США.

Під час щотижневого виступу Мадуро розповів, що на тлі зростання напруги у відносинах зі США та військової активності в Карибському регіоні, звернувся до Папи Римського Лева XIV. За його словами, він надіслав понтифіку офіційного листа з проханням про посередництво у збереженні миру та стабільності в країні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, який надає йому додаткові повноваження для мобілізації сил безпеки в разі можливого військового вторгнення з боку США.