Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну
Сенат може проголосувати за пакет, який також передбачає річне фінансування кількох інших федеральних відомств, уже найближчим часом
фото з відкритих джерел

Угода передбачає тимчасове фінансування Міністерства внутрішньої безпеки на два тижні

Президент США Дональд Трамп і демократи в Сенаті досягли попередньої домовленості, яка має допомогти уникнути масштабного припинення роботи уряду США. Про це повідомляє Bloomberg, передає «Главком».

Угода передбачає тимчасове фінансування Міністерства внутрішньої безпеки на два тижні, щоб сторони отримали додатковий час для переговорів щодо запровадження нових обмежень на імміграційні рейди, які викликали національне обурення.

Трамп оголосив про досягнення домовленості та закликав обидві партії підтримати її під час голосування. За словами помічника одного з сенаторів-демократів, тимчасове фінансування дозволить продовжити роботу Міністерства внутрішньої безпеки, поки тривають переговори щодо змін в імміграційній політиці.

Bloomberg зазначає, що Сенат може проголосувати за пакет, який також передбачає річне фінансування кількох інших федеральних відомств, уже найближчим часом.

Водночас Палата представників наразі перебуває поза Вашингтоном і може повернутися лише на початку наступного тижня. Це створює ризик короткострокового, технічного шатдауну, який, однак, може мати обмежений практичний вплив на роботу уряду.

Суперечка щодо фінансування загострилася після інциденту в Міннеаполісі, де громадянин США загинув під час сутички з офіцерами прикордонної служби. Після цього демократи відмовилися підтримувати фінансування Міністерства внутрішньої безпеки без запровадження нових обмежень на дії імміграційних агентів.

Демократи вимагають обмеження повноважень Імміграційної та митної служби США (ICE) після загибелі громадян США під час операцій федеральних агентів у Міннеаполісі. Зокрема, йдеться про заборону носіння масок агентами, обов’язкові нагрудні камери та припинення агресивних патрулювань.

Усі 47 сенаторів-демократів разом із вісьмома республіканцями заблокували фінансування ICE та низки інших агентств, не дозволивши набрати 60 голосів, необхідних для подолання процедурної перешкоди.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп фінансування обмеження Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білому домі з'явилася фотографія президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним
У Білому домі з’явився знімок Трампа з Путіним
28 сiчня, 00:55
Пропозиція Трампа – ефектний політичний жест, який добре вписується в його базову формулу
Чи стане ефектний жест Трампа ефективним для України?
23 сiчня, 16:02
Зеленський і Трамп зустрілися для обговорення завершення війни
Зеленський і Трамп завершили переговори у Давосі
22 сiчня, 15:24
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
20 сiчня, 02:58
Логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
19 сiчня, 11:41
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
The Telegraph: Трамп сигналізує Путіну, що терпіння закінчується
10 сiчня, 04:15
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
5 сiчня, 02:58
Що зробити для того, щоб Трамп перестав вірити дезінформації Путіна?
Що зробити, аби Трамп перестав вірити дезінформації Путіна?
3 сiчня, 22:00
Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро
Трамп заявив про затримання президента Венесуели
3 сiчня, 11:32

Політика

Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну
Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну
Нова стратегія ЄС щодо віз і міграції: що зміниться для росіян та білорусів
Нова стратегія ЄС щодо віз і міграції: що зміниться для росіян та білорусів
Віткофф заявив, що у переговорах Києва та Москви щодо територій є «значний прогрес»
Віткофф заявив, що у переговорах Києва та Москви щодо територій є «значний прогрес»
США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв
США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв
Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу – указ
Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу – указ
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua