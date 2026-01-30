Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну

Сенат може проголосувати за пакет, який також передбачає річне фінансування кількох інших федеральних відомств, уже найближчим часом

Президент США Дональд Трамп і демократи в Сенаті досягли попередньої домовленості, яка має допомогти уникнути масштабного припинення роботи уряду США. Про це повідомляє Bloomberg, передає «Главком».

Угода передбачає тимчасове фінансування Міністерства внутрішньої безпеки на два тижні, щоб сторони отримали додатковий час для переговорів щодо запровадження нових обмежень на імміграційні рейди, які викликали національне обурення.

Трамп оголосив про досягнення домовленості та закликав обидві партії підтримати її під час голосування. За словами помічника одного з сенаторів-демократів, тимчасове фінансування дозволить продовжити роботу Міністерства внутрішньої безпеки, поки тривають переговори щодо змін в імміграційній політиці.

Bloomberg зазначає, що Сенат може проголосувати за пакет, який також передбачає річне фінансування кількох інших федеральних відомств, уже найближчим часом.

Водночас Палата представників наразі перебуває поза Вашингтоном і може повернутися лише на початку наступного тижня. Це створює ризик короткострокового, технічного шатдауну, який, однак, може мати обмежений практичний вплив на роботу уряду.

Суперечка щодо фінансування загострилася після інциденту в Міннеаполісі, де громадянин США загинув під час сутички з офіцерами прикордонної служби. Після цього демократи відмовилися підтримувати фінансування Міністерства внутрішньої безпеки без запровадження нових обмежень на дії імміграційних агентів.

Демократи вимагають обмеження повноважень Імміграційної та митної служби США (ICE) після загибелі громадян США під час операцій федеральних агентів у Міннеаполісі. Зокрема, йдеться про заборону носіння масок агентами, обов’язкові нагрудні камери та припинення агресивних патрулювань.

Усі 47 сенаторів-демократів разом із вісьмома республіканцями заблокували фінансування ICE та низки інших агентств, не дозволивши набрати 60 голосів, необхідних для подолання процедурної перешкоди.