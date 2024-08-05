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Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу – опитування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу – опитування
Гарріс та Трамп мають рівні шанси виграти вибори
фото: Reuters

Загалом за Гарріс готові віддати свої голоси 49%, а за Трампа – 47% виборців

Кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах. Про це свідчать дані соціологічного опитування CBS News/YouGov.

Згідно з опитуванням, однакову кількість підтримки Гарріс та Трамп отримали у Мічигані (по 48%), Пенсильванії (50%) та в Арізоні (49%).

Трамп має несуттєву перевагу у Вісконсині (50% проти 49% за Гарріс), Джорджії (50% і 47%) та Північній Кароліні (50% і 47%). Гаріс дещо випереджає Трампа у Неваді (50% проти 48%).

Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу – опитування фото 1
фото: CBS News
Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу – опитування фото 2
фото: CBS News

Загалом, за Гарріс готові віддати свої голоси 49%, а за Трампа – 47% виборців. Незалежного кандидата Роберта Кеннеді підтримують 2%.

Нагадаємо, у США відбулось голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням демократів, цим кандидатом стала віцепрезидент Камала Гарріс.

Раніше повідомлялося, що Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка стане кандидаткою в президенти від Демократичної партії, відхилила пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

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Теги: вибори Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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