Байден різко відповів на критику своєї фізичної форми й когнітивних здібностей

Очільник США щодня проходить когнітивний тест і переконує, що він – у хорошій формі

Президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах із Дональдом Трампом він пояснив «поганим епізодом», але при цьому «немає ознак жодного серйозного захворювання». Про це повідомляє AP.

«Послухайте, я щодня проходжу когнітивний тест», – сказав Байден кореспонденту ABC, маючи на увазі завдання, з якими він стикається під час роботи. «Щодня я проходжу цей тест. Все що я роблю. Ви знаєте, я не тільки веду передвиборчу кампанію, але й керую світом», – нагадав американський лідер.

Він запевнив, що не є слабшим, ніж раніше під час свого президентств, та зазначив, що проходить «постійне обстеження» у своїх особистих лікарів, і вони «не соромляться» казати йому, якщо щось не так.

«Чи можу я пробігти 100 з 10 без втрат? Ні. Але я все ще в хорошій формі», – наголосив Байден.

Що стосується дебатів, то президент пояснив, що «не слухав своїх інстинктів у плані підготовки».

Байден припустив, що його збентежили намагання Трампа завадити йому. «Я зрозумів, що, навіть коли я відповідав на запитання, а вони вимкнули його мікрофон, він все одно кричав, і я дозволив, щоб це мене відволікло. Я не звинувачую в цьому. Але я зрозумів, що я просто не контролюю себе», – сказав очільник США.

Відповідаючи на запитання, як він може змінити передвиборчі перегони, Байден висловив переконання, що одним із ключових факторів будуть великі та енергійні мітинги, подібні до тих, які він провів у п’ятницю у Вісконсині. Коли йому нагадали, що Трамп зазвичай збирає більшу кількість людей, президент розкритикував свого опонента.

«Трамп – патологічний брехун», – сказав Байден, звинувативши Трампа в невдалому реагуванні федерального уряду на пандемію Covid і неспроможності створити робочі місця.

В інтерв'ю Байдена запитали, як його можна було б переконати знятися з виборів. Він засміявся і відповів: «Якщо Господь всемогутній прийде і скаже мені це, я міг би це зробити».

Раніше чинний глава Білого дому Джо Байден заявив, що він «нікуди не піде» та продовжуватиме участь у президентських виборах США.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як повідомлялося, група із 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах.

До слова, президент США Джо Байден зустрівся з популярними TikTok-блогерами, щоб проконсультуватися щодо однієї з найбільших проблем його президентської кампанії: як переконати молодь голосувати за президента