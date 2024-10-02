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USAID оголосило про нову допомогу Україні на понад $1 млрд: на що підуть кошти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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USAID оголосило про нову допомогу Україні на понад $1 млрд: на що підуть кошти
Адміністраторка агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер розповіла, куди будуть спрямовані кошти
фото з відкритих джерел

Саманта Павер: «З наближенням зими Путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу»

Адміністраторка агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер повідомила про виділення 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими, а також про передачу 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«З наближенням зими Путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу. Тому ми виділили 825 мільйонів доларів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру», – сказала Павер.

За її словами, була запущена п’ятирічна програма реабілітації українців Rehab for you, на яку агентство виділило $13 млн, адже нині в Україні понад 250 тис. людей потребують реабілітаційної підтримки.

«Програма допоможе українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями, щоб вони могли продовжувати брати участь у житті своїх громад, робити внесок в економіку і, звичайно, у свою сім’ю», – заявила очільниця агентства.

Також відомо, що USAID виділяє $237 млн на гуманітарну допомогу Україні. Кошти виділяють через USAID і Державний департамент США.

«Це нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, такі як їжа, житло й медичні послуги для українців всередині країни та переміщених осіб за її межами. Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг», – додала Павер.

Відомо, що USAID підтримує й українську освіту. Завдяки американській допомозі, було надруковано 3,2 мільйона підручників для школярів молодших класів.

«Ці підручники охоплюють природничі науки, суспільствознавство, мистецтво і навіть іноземні мови. Вони мали бути перевидані приблизно в той час, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Але, оскільки, ресурси України виснажені війною та всіма її потребами, учні протягом останніх кількох років користуються застарілими підручниками. За даними Міністерства освіти, цими 3,2 мільйонами нових підручників тепер будуть користуватися 20% всіх школярів в Україні», – зазначила адміністраторка USAID.

Нагадаємо, вересень став першим місяцем з початку вторгнення Росії у лютому 2024 року, коли Україна не отримала міжнародну допомогу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, аналізуючи надходження до держбюджету. Нардеп пояснив, загальні надходження до держбюджету за вересень склали 191 млрд грн. Від митниці надійшло 52,3 млрд грн. При цьому митниці не вдалося виконати план щодо надходжень – мінус 7,9 млрд (-13,1 %).

До слова, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

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Теги: США війна гуманітарна допомога Україна

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