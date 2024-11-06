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Адміністрація Байдена планує «терміново» передати Україні $6 млрд до інавгурації Трампа

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Адміністрація Байдена планує «терміново» передати Україні $6 млрд до інавгурації Трампа
Адміністрація Байдена планує передати гроші Україні
фото з відкритих джерел

Інавгурація новообраного президента США відбудеться 20 січня

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує терміново виділити залишок коштів у розмірі 6 мільярдів доларів для допомоги Україні. Це мають намір зробити до інавгурації Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня 2025 року. Про це повідомив репортер з питань національної безпеки видання Politico Джек Деч у соцмережі Х.

Адміністрація Джо Байдена має намір терміново, до інавгурації Дональда Трампа, виділити останні 6 мільярдів доларів, що залишилися для підтримки безпеки України, повідомив журналіст.

За його словами, Білий дім ухвалив це рішення, оскільки після приходу Трампа до влади постачання зброї Україні може бути припинено. 

До слова, президент Джо Байден зателефонував Дональду Трампу, аби привітати з перемогою на виборах у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Білий дім.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах. Згодом вона привітала республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

До слова, деякі демократи покладають відповідальність за програш Камали Гарріс на виборах на американського лідера Джо Байдена.

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Теги: вибори Колумбія президент журналіст Камала Гарріс перемога соцмережі Джозеф Байден Дональд Трамп

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