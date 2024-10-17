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Ціни на золото б'ють рекорди, і це тільки початок: аналіз Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ціни на золото б'ють рекорди, і це тільки початок: аналіз Bloomberg
Ціна золота наближається до нового рекорду
фото із відкритих джерел

Золото залишається одним із найуспішніших товарів у 2024 році

Ціна на золото знову наблизилася до рекордно високого рівня на тлі посиленої уваги інвесторів на майбутні вибори президента США. Менш ніж за три тижні до голосування опитування прогнозують украй напружену боротьбу за президентське крісло. Про це пише агентство Bloomberg.
 
У Лондоні спотова ціна на золото зросла на 0,6%, до $2679,21 за унцію, наблизившись до рекорду в $2685,58, встановленого минулого місяця. Загалом з початку року ціни зросли приблизно на 30%. Усі дорогоцінні метали були у плюсі, при цьому срібло показало зростання на 1,3%. Індекс Bloomberg Dollar Spot залишався стабільним біля двомісячного максимуму.

Золото залишається одним із найуспішніших товарів у 2024 році, встановлюючи нові рекорди. Дорогоцінний метал залишається привабливим як захисний актив, а також завдяки активним покупкам з боку центральних банків. Тепер золото отримало додаткову підтримку, інвестори на фінансових ринках перебудовують свої портфелі у відповідь на невизначеність результату президентських перегонів у США.

15 жовтня долар зміцнився після того, як кандидат від республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю Bloomberg заявив, що значно підвищить тарифи, скоротить податки та регулювання, а також добиватиметься тісніших консультацій із Федеральною резервною системою США (ФРС). У той же час, за словами експертів ринку, трейдери були зосереджені на зниженні відсоткових ставок ФРС і стані економіки США.

Ціни на золото б'ють рекорди, і це тільки початок: аналіз Bloomberg фото 1

«Ми очікуємо, що невизначеність і волатильність зростатимуть доти, доки не встановиться наступна адміністрація США», – йдеться в записці UBS Group AG, написаній групою аналітиків на чолі з Марком Хефеле, головним інвестиційним директором управління глобальними активами банку. Аналітики UBS вважають, що «золото та нафта можуть бути ефективними інструментами для хеджування інвестиційних портфелів» в умовах можливої ​​нестабільності на світових ринках.

Переважна думка економістів Уолл-стріт полягає в тому, що торгова політика Трампа в кінцевому підсумку зробить долар дорожчим, оскільки імпортні тарифи скоротять відтік валюти за кордон і потенційно підвищать інфляцію і відсоткові ставки. Тривала торгівельна війна також може вплинути на посилення ризиків на глобальних ринках, що додатково підтримає долар як надійний актив.

Такий сценарій може негативно вплинути на ціну золота. Цей актив, як правило, добре почувається в умовах інфляції та геополітичної нестабільності, але може подешевшати на тлі зміцнення долара та зростання відсоткових ставок.
 
За останній рік високі ставки ФРС не змогли уповільнити стрімке зростання цін на золото, і в даний час багато інвесторів роблять ставку на те, що перехід до м'якшої грошово-кредитної політики разом із уповільненням економічного зростання США сприятиме подальшому зростанню цін.

Делегати конференції Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів у Майамі очікують, що до кінця жовтня наступного року золото подорожчає приблизно на 10% вище за поточні рівні, до $2917,40 за унцію.

Нагадаємо, ціна золота нещодавно сягла $2500, ставши найвищою за весь час. Проте уже незабаром можна буде побачити ціни щонайменше у чотири рази вищі. Економічний тренд свідчить про зростання цін на золото в найближчому майбутньому поряд із здешевленням долара. 

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Теги: дорогоцінні метали золото кордон політика Дональд Трамп

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