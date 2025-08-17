Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оцінив лестощі Путіна на саміті на Алясці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оцінив лестощі Путіна на саміті на Алясці
Трамп: Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було
фото: The White house/Facebook

Під час зустрічі на Алясці Трампу особливо сподобалися компліменти російського диктатора Путіна 

Президент США Дональд Трамп розповів про свої враження від зустрічі з Володимиром Путіним, що відбулася 15 серпня на Алясці. Як видно з інтерв’ю Fox News, уривки якого поширив Rapid Response 47, Трампу особливо сподобалися компліменти російського диктатора, передає «Главком».

«Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було», – заявив Трамп, коментуючи слова Путіна. Американський лідер неодноразово повторює цю тезу й у власних виступах.

Журналіст також запитав, що мав на увазі президент США, коли говорив про одне «велике питання», в якому він з Путіним не згоден. Трамп відмовився уточнювати:

«Я б волів не робити цього. Думаю, хтось інший усе одно оприлюднить його, вони самі здогадаються».

Видання звертає увагу, що під час зустрічі на Алясці Трамп вітав Путіна значно тепліше, ніж Володимира Зеленського під час їхньої зустрічі у Вашингтоні в лютому.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Теги: путін Дональд Трамп Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що буде, якщо переговори проваляться?
Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
9 серпня, 11:31
Зеленський: Народу Америки потрібна ця технологія, і вона має бути у вашому арсеналі
Трамп і Зеленський розглядають мегаугоду щодо американської зброї
17 липня, 18:24
Епштейн та Трамп
«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном
31 липня, 00:37
Трамп може відвідати Китай
Трамп заявив, що отримав запрошення відвідати Китай
29 липня, 12:35
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні в Овальному кабінеті, де стало більше прикрас
Трамп додав золота до інтер'єру свого офісу у Білому домі
5 серпня, 08:22
Трампа планує сформувати сили швидкого реагування, аби боротись із протестами
Трамп готується до масових протестів? Що означає новий план Пентагону
13 серпня, 12:07
Зустріч Трампа і Путіна відбудеться на Алясці
Жителі Аляски злякалися, що Трамп віддасть штат Росії в обмін на мир – Der Spiegel
13 серпня, 10:39
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
13 серпня, 17:30
Трамп може реалізувати свою погрозу запровадити вторинні санкції щодо покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією
Трамп має інструменти, щоб влаштувати Путіну сюрприз на Алясці – Bloomberg
15 серпня, 22:24

Політика

США скасували торговельні переговори з Індією
США скасували торговельні переговори з Індією
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
Трамп оцінив лестощі Путіна на саміті на Алясці
Трамп оцінив лестощі Путіна на саміті на Алясці
Fox News опублікував лист, який Меланія Трамп передала Путіну
Fox News опублікував лист, який Меланія Трамп передала Путіну
Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним
Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним
The Telegraph: вимога Путіна щодо Донбасу може стати найкращим доступним варіантом для України
The Telegraph: вимога Путіна щодо Донбасу може стати найкращим доступним варіантом для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
12K
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
7221
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2946
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2880
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua