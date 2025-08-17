Трамп оцінив лестощі Путіна на саміті на Алясці

Трамп: Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було

Під час зустрічі на Алясці Трампу особливо сподобалися компліменти російського диктатора Путіна

Президент США Дональд Трамп розповів про свої враження від зустрічі з Володимиром Путіним, що відбулася 15 серпня на Алясці. Як видно з інтерв’ю Fox News, уривки якого поширив Rapid Response 47, Трампу особливо сподобалися компліменти російського диктатора, передає «Главком».

«Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було», – заявив Трамп, коментуючи слова Путіна. Американський лідер неодноразово повторює цю тезу й у власних виступах.

Журналіст також запитав, що мав на увазі президент США, коли говорив про одне «велике питання», в якому він з Путіним не згоден. Трамп відмовився уточнювати:

«Я б волів не робити цього. Думаю, хтось інший усе одно оприлюднить його, вони самі здогадаються».

Видання звертає увагу, що під час зустрічі на Алясці Трамп вітав Путіна значно тепліше, ніж Володимира Зеленського під час їхньої зустрічі у Вашингтоні в лютому.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.