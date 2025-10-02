Україна може отримати нову зброю для ударів по РФ після зустрічі з Трампом – Зеленський

Зеленський наголосив, що Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ

Лідер США може ухвалити рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk

Для ударів по Російській Федерації Сили оборони застосовували лише українську далекобійну зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, матимемо щось більше. Не знаю, побачимо», – каже він.

‼️ До сьогоднішнього дня ми використовували тільки нашу далекобійну зброю для ударів по Росії, після моєї зустрічі з Трампом, можливо, у нас з'явиться щось ще, – Зеленський pic.twitter.com/QaIVq0w5vV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 2, 2025

За словами глави держави, Україна запускає по Росії 100-150 дронів на день, але ще рік тому у ЗСУ не було здібностей відповідати на російські атаки. «Тепер ми можемо відповідати, вони відчувають наші потужні відповіді. Вони використовують сьогодні 500-600 безпілотників на день, ми – 100-150», – пояснив глава держави.

Як відомо, Володимир Зеленський просив дозволу у США на продаж ракет Tomahawk. У разі отримання такої зброї українські військові будуть бити по енергетичних та військових об'єктах РФ у відповідь на удари по українській інфраструктурі.

За словами президента, Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ, якщо вона буде бити по енергосистемі України. Ракета Tomahawk має дальність 2500 км, що більше, ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

Як відомо, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.