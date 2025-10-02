WSJ: США схвалили передачу розвідданих Україні для ударів по території РФ

Зараз США також розглядають можливість постачання Україні крилатих ракет, таких як «Томагавк» і «Барракуд».

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Про це пише WSJ, передає «Главком».

За повідомленням газети, це рішення стало частиною розширеної підтримки України, оскільки США розглядають можливість постачання потужних озброєнь, зокрема ракет з дальністю близько 500 миль.

Зазначається, що це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичним об’єктам в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

Американські посадовці підтвердили, що розвіддані, які передаються Києву, дозволяють ефективніше вражати ключову інфраструктуру Росії з метою обмежити доходи Кремля та ослабити його здатність підтримувати військові дії.

WSJ підкреслює, що нещодавно Пентагон почав процес перевірки запитів української сторони на використання далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS. Хоча Україна вже отримувала підтримку у вигляді дронів і ракет, обмін розвідданими відкриває нові можливості для точнішого і потужнішого удару по російській інфраструктурі, зокрема по енергосистемі та системі ППО.

Зараз США також розглядають можливість постачання Україні крилатих ракет, таких як «Томагавк» і «Барракуд». Однак питання про постачання конкретних систем ще не вирішено.

Очікується, що надання розвідданих стане ще одним кроком у посиленні військової підтримки України, особливо на тлі складнощів у просуванні мирних переговорів.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування обмежень на використання американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації.

Також повідомлялось, що США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.