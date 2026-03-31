Удар по судну в Дубаї: виникла загроза розливу нафти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Оцінка збитків триває
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інформації про травмованих серед екіпажу немає

Кувейтська нафтова корпорація заявила, що великий танкер із сирою нафтою зазнав атаки Ірану під час стоянки в порту Дубая (ОАЕ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Унаслідок інциденту судно було пошкоджене, на борту спалахнула пожежа. Корпорація заявила, що танкер «Аль-Салмі» був повністю завантажений на момент інциденту, і попередила про можливий витік нафти в прилеглих водах.

Про жертви не повідомляється, а оцінка збитків триває.

Зауважимо, світові ціни на нафту знову різко зросли. Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила $115 за барель, досягнувши приблизно $115,7.

До слова, Сполучені Штати зазнали болючої технологічної та фінансової втрати у війні на Близькому Сході. Під час масованого обстрілу авіабази «Принц Султан» у Саудівській Аравії іранські ракети та дрони знищили рідкісний літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry (AWACS). Вартість однієї такої одиниці сягає $500 млн, а їхня кількість в арсеналі Пентагону вкрай обмежена.

Зокрема, за чотири тижні війни проти Ірану американські військові застосували понад 850 крилатих ракет Tomahawk, що викликало занепокоєння частини посадовців Пентагону через стрімке скорочення запасів високоточної зброї.

