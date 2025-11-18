Зеленський зустрівся з королем Іспанії

Глава держави подякував Іспанії за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Іспанії за підтримку України під час боротьби проти російської агресії – за військову допомогу й тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у цій країні.

фото: Офіс президента

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Іспанії з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом, розповів про ситуацію на фронті та закликав до посилення протиповітряної оборони й співпраці в оборонній сфері.

До слова, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1 млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні.