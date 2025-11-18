Головна Світ Політика
Зеленський зустрівся з королем Іспанії

Зеленський зустрівся з королем Іспанії
Зеленський зустрівся з Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела
Глава держави подякував Іспанії за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Іспанії за підтримку України під час боротьби проти російської агресії – за військову допомогу й тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у цій країні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Іспанії з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом, розповів про ситуацію на фронті та закликав до посилення протиповітряної оборони й співпраці в оборонній сфері. 

До слова, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1 млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні.

