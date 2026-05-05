Іран продовжив удари по Еміратах другий день поспіль

ППО країни відбиває атаки балістичних ракет і дронів

Іран другий день поспіль здійснює атаки на Об’єднані Арабські Емірати, використовуючи ракети та безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства оборони ОАЕ.

У відомстві зазначили, що системи протиповітряної оборони активно протидіють повітряним загрозам. За їхніми даними, звуки вибухів, які чутно в різних регіонах країни, пов’язані з операціями з перехоплення ракет і дронів.

Сили ППО ОАЕ наразі відбивають атаки з використанням балістичних і крилатих ракет, а також безпілотників, запущених з території Ірану.

Нагадаємо, напередодні Об’єднані Арабські Емірати вже фіксували ракетну атаку з боку Ірану – першу після оголошеного перемир’я зі США. За даними Міноборони ОАЕ, було запущено чотири ракети, три з яких перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море. У країні оголошували ракетну загрозу, а системи ППО працювали і над Дубаєм. На тлі атаки сталася пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри – одному з ключових хабів перевалки нафтопродуктів.

Паралельно, за даними Reuters, попри масштабні удари США та Ізраїлю у 2026 році, Іран зберіг свій ядерний потенціал. Розвідка оцінює так званий «breakout time» на рівні 9–12 місяців, а ключовим фактором залишаються запаси високозбагаченого урану, які Тегеран встиг приховати.

За оцінками МАГАТЕ, цих запасів може вистачити для створення до десяти ядерних зарядів, що змушує Вашингтон розглядати більш радикальні сценарії, включно з наземними операціями.

Водночас президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити, чи зберігається режим припинення вогню з Іраном. Після нових інцидентів у районі Ормузької протоки він ухилився від відповіді щодо можливого поновлення ударів, заявивши, що такі коментарі були б недоречними. Таким чином, перспектива подальшої ескалації конфлікту залишається відкритою.