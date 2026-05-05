Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран продовжив удари по Еміратах другий день поспіль

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Іран продовжив удари по Еміратах другий день поспіль
Іран атакував запустив ракети по ОАЕ – сили ППО відбивають атаку
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

ППО країни відбиває атаки балістичних ракет і дронів

Іран другий день поспіль здійснює атаки на Об’єднані Арабські Емірати, використовуючи ракети та безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства оборони ОАЕ.

У відомстві зазначили, що системи протиповітряної оборони активно протидіють повітряним загрозам. За їхніми даними, звуки вибухів, які чутно в різних регіонах країни, пов’язані з операціями з перехоплення ракет і дронів.

Сили ППО ОАЕ наразі відбивають атаки з використанням балістичних і крилатих ракет, а також безпілотників, запущених з території Ірану.

Нагадаємо, напередодні Об’єднані Арабські Емірати вже фіксували ракетну атаку з боку Ірану – першу після оголошеного перемир’я зі США. За даними Міноборони ОАЕ, було запущено чотири ракети, три з яких перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море. У країні оголошували ракетну загрозу, а системи ППО працювали і над Дубаєм. На тлі атаки сталася пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри – одному з ключових хабів перевалки нафтопродуктів.

Паралельно, за даними Reuters, попри масштабні удари США та Ізраїлю у 2026 році, Іран зберіг свій ядерний потенціал. Розвідка оцінює так званий «breakout time» на рівні 9–12 місяців, а ключовим фактором залишаються запаси високозбагаченого урану, які Тегеран встиг приховати.

За оцінками МАГАТЕ, цих запасів може вистачити для створення до десяти ядерних зарядів, що змушує Вашингтон розглядати більш радикальні сценарії, включно з наземними операціями.

Водночас президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити, чи зберігається режим припинення вогню з Іраном. Після нових інцидентів у районі Ормузької протоки він ухилився від відповіді щодо можливого поновлення ударів, заявивши, що такі коментарі були б недоречними. Таким чином, перспектива подальшої ескалації конфлікту залишається відкритою.

Читайте також:

Теги: ОАЕ Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли очікувати вікно для переговорів для України
Вирішальне літо-2026. Коли очікувати вікно для переговорів
3 травня, 21:10
За останні сім тижнів війни на Близькому Сході американські збройні сили витратили щонайменше 45% своїх запасів високоточних ракет
США витратили половину запасів ракет до Patriot через війну з Іраном – CNN
22 квiтня, 08:44
Багаї заявив, що міжнародне правило не забороняє Ірану як прибережній країні діяти так, щоб не допустити використання Ормузької протоки для військових дій проти нього
Іран висміяв заклик ЄС відкрити Ормузьку протоку
20 квiтня, 07:04
Нині триває 1515-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2026 року
18 квiтня, 09:15
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
17 квiтня, 23:35
Світ переходить до накопичення нафти, що веде до подорожчання товарів
Дешева нафта зникла: світ перейшов до нової моделі витрат
17 квiтня, 08:40
Зеленський вважає, що нині відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України
Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву
14 квiтня, 16:34
Рятувальники змогли оперативно ліквідувати займання
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
13 квiтня, 18:47
Зеленський: Якщо ми говоримо про сильні гарантії безпеки, то це значить, що нам потрібні відповідні системи ППО
Зеленський пояснив, як важливо Україні мати американську воєнну базу на своїй території
10 квiтня, 10:12

Соціум

Війна з Іраном почала тягнути рейтинги Трампа вниз
Війна з Іраном почала тягнути рейтинги Трампа вниз
У РФ розробники гіперзвукових технологій отримали 12 років колонії через статтю
У РФ розробники гіперзвукових технологій отримали 12 років колонії через статтю
Іран продовжив удари по Еміратах другий день поспіль
Іран продовжив удари по Еміратах другий день поспіль
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни
Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни
Кремль заробив максимум на нафті з початку вторгнення в Україну
Кремль заробив максимум на нафті з початку вторгнення в Україну

Новини

Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Сьогодні, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua