Ще одна країна відмовилась доєднатись до ради миру Трампа

Шейнбаум пояснила причину, чому її країна не приєднається до Ради миру

Мексика натомість братиме участь у процесі як спостерігач і направить до нього свого представника

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що її країна не приєднається до Ради миру, яку створив та очолює президент США Дональд Трамп. Причиною стала відсутність у цій структурі представництва Палестини. Про це повідомляє АР, пише «Главком».

«Враховуючи, що ми визнаємо Палестину державою, важливо, щоб обидві держави – Ізраїль та Палестина брали участь. Це не так влаштовано», – наголосила Шейнбаум.

Вона уточнила, що Мексика натомість братиме участь у процесі як спостерігач і направить до нього свого представника – посла країни в ООН, відгукнувшись на заклик американської сторони.

Раніше Нова Зеландія вирішила не приєднуватися до Ради миру. Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна не вступатиме до Ради миру президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

До слова, Трамп призначив на 19 лютого перше засідання своєї новоствореної Ради миру. Головною темою зустрічі у Вашингтоні стане збір коштів на відновлення сектору Гази та розробка стратегії управління цією територією.