Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ще одна країна відмовилась доєднатись до ради миру Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ще одна країна відмовилась доєднатись до ради миру Трампа
Шейнбаум пояснила причину, чому її країна не приєднається до Ради миру
фото: Reuters

Мексика натомість братиме участь у процесі як спостерігач і направить до нього свого представника

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що її країна не приєднається до Ради миру, яку створив та очолює президент США Дональд Трамп. Причиною стала відсутність у цій структурі представництва Палестини. Про це повідомляє АР, пише «Главком».

«Враховуючи, що ми визнаємо Палестину державою, важливо, щоб обидві держави – Ізраїль та Палестина брали участь. Це не так влаштовано», – наголосила Шейнбаум.

Вона уточнила, що Мексика натомість братиме участь у процесі як спостерігач і направить до нього свого представника – посла країни в ООН, відгукнувшись на заклик американської сторони.

Раніше Нова Зеландія вирішила не приєднуватися до Ради миру. Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що його країна не вступатиме до Ради миру президента США Дональда Трампа. 

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

До слова, Трамп призначив на 19 лютого перше засідання своєї новоствореної Ради миру. Головною темою зустрічі у Вашингтоні стане збір коштів на відновлення сектору Гази та розробка стратегії управління цією територією. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Мексика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Другий рік Трампа відрізнятиметься від першого хоча б тим, що Білому дому доведеться розгрібати цілий пласт проблем, які за 2025 рік нова адміністрація значною мірою створила сама
Підсумки «року Трампа»
19 сiчня, 14:04
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
26 сiчня, 05:39
У Білому домі з'явилася фотографія президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним
У Білому домі з’явився знімок Трампа з Путіним
28 сiчня, 00:55
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
30 сiчня, 05:50
Американські посадовці визнають, що навіть обмежені удари по Ірану можуть спровокувати масштабну відповідь
WSJ: США готуються до можливих ударів з боку Ірану, посилюючи ППО на Близькому Сході
2 лютого, 04:37
Рим заявляє про конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру
Італія назвала умову, за якої приєднається до Ради миру Дональда Трампа
12 лютого, 10:06
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним
Данія назвала тиск США щодо купівлі Гренландії абсолютно неприйнятним
15 лютого, 04:28
Тома Портес розкритикував Дональда Трампа
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
21 сiчня, 13:44
Дональд Трамп прокоментував переговори із Зеленським
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
22 сiчня, 16:14

Політика

Венс заявив, що переговори з Іраном мають змішані результати
Венс заявив, що переговори з Іраном мають змішані результати
Ще одна країна відмовилась доєднатись до ради миру Трампа
Ще одна країна відмовилась доєднатись до ради миру Трампа
Умєров провів зустрічі з представниками США та Європи
Умєров провів зустрічі з представниками США та Європи
Зеленський назвав ім'я російського делегата, який може зірвати переговори
Зеленський назвав ім'я російського делегата, який може зірвати переговори
Переговори у Женеві. Делегації мають розглянути сценарій зустрічі Зеленського і Путіна
Переговори у Женеві. Делегації мають розглянути сценарій зустрічі Зеленського і Путіна
Зеленський допустив відведення ЗСУ з Донбасу лише за однієї умови
Зеленський допустив відведення ЗСУ з Донбасу лише за однієї умови

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua