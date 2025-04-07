Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів

Президентка Єврокомісії підкреслила, що Європа готова вести переговори зі США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислову продукцію після запровадження Дональдом Трампом нових мит, які розхитали світову економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила: «Європа готова до хорошої угоди».

«Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари, як ми успішно робили це з багатьма іншими торговими партнерами, тому що Європа завжди готова до хорошої угоди. Вона на столі», – заявила фон дер Ляєн.

Europe is ready to negotiate with the US.



We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.



Because we're always ready for a good deal.



But we’re also prepared to respond with countermeasures.



And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025

Також вона зауважила, що Європа готова для конфронтації у «митній війні Трампа».

«Але ми також готові відповісти контрзаходами. І захиститися від непрямих наслідків через відведення торгівлі», – підсумувала фон дер Ляєн.

Як відомо, Президент США Дональд Трамп погрожує Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин. Як відомо, Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені Трампом. Тож очільник США вирішив відреагувати на такий крок.