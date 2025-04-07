Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів
Урсула фон дер Ляєн наголосила: «Європа готова до хорошої угоди»
колаж: glavcom.ua

Президентка Єврокомісії підкреслила, що Європа готова вести переговори зі США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислову продукцію після запровадження Дональдом Трампом нових мит, які розхитали світову економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила: «Європа готова до хорошої угоди».

«Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари, як ми успішно робили це з багатьма іншими торговими партнерами, тому що Європа завжди готова до хорошої угоди. Вона на столі», – заявила фон дер Ляєн.

Також вона зауважила, що Європа готова для конфронтації у «митній війні Трампа».

«Але ми також готові відповісти контрзаходами. І захиститися від непрямих наслідків через відведення торгівлі», – підсумувала фон дер Ляєн.

Як відомо, Президент США Дональд Трамп погрожує Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин. Як відомо, Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені Трампом. Тож очільник США вирішив відреагувати на такий крок.

Читайте також:

Теги: Урсула фон дер Ляєн США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розслідування скандалу з чатом у Signal адміністрація США долучила департаменту Ілона Маска
Білий дім наказав Маску з’ясувати, як журналіст опинився в секретному чаті
26 березня, 10:07
Зустріч делегацій проходить у закритому режимі на території готелю Ritz-Carlton
У Саудівській Аравії розпочались переговори США та Росії
24 березня, 09:59
Трамп припинив фінансування материнської компанії мовника
«Голос Америки» припинив роботу: працівників відсторонили
16 березня, 08:41
Рубіо: Кожна країна має право на безпеку, захист і охорону своєї території
Рубіо пояснив, коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України
15 березня, 05:09
Це вже друга поїздка Віткоффа до Росії у статусі представника Трампа
Літак спецпосланця Трампа приземлився в Москві
13 березня, 12:06
Єврокомісія вирішила навести лад із деякими категоріями біженців
Єврокомісія має намір посилити міграційне законодавство: що зміниться
12 березня, 12:57
Американці не вперше виходять на протести проти політики Трампа та дій його команди
«Ми не присягаємо королю». У США відбудеться марш проти політики Трампа
11 березня, 10:18
Сири та вина з Європи можуть стати дефіцитом у США
Через Трампа американцям можуть стати недоступними делікатеси з Європи – Financial Times
10 березня, 16:27
Чи впливає зупинка розвідданих на використання систем Himars: роз’яснення ЗСУ
Чи впливає зупинка розвідданих на використання систем Himars: роз’яснення ЗСУ
8 березня, 06:43

Політика

Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів
Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів
ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay
ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay
Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
ОБСЄ скликає екстрену сесію через удар РФ по Кривому Рогу
ОБСЄ скликає екстрену сесію через удар РФ по Кривому Рогу
Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна
Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна
Спартц пропонує українцям змиритися з втратою територій – The Telegraph
Спартц пропонує українцям змиритися з втратою територій – The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
43K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
39K
Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині
36K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
33K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню

Новини

«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Сьогодні, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua