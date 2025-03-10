Прем’єр Британії поспілкувався із Трампом перед переговорами України та США

Обидва лідери також говорили про економічну угоду між країнами, яку вони раніше розглядали в Білому домі

Стармер «висловив надію на позитивний результат» переговорів і що США після цього відновлять військову допомогу

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мав розмову з президентом США Дональдом Трампом перед українсько-американськими переговорами в Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт британського уряду.

Зазначається, що Стармер «висловив надію на позитивний результат» переговорів і що США після цього відновлять військову допомогу та обмін розвідданими.

Обидва лідери також говорили про економічну угоду між країнами, яку вони раніше розглядали в Білому домі, і Стармер зазначив про прогрес, йдеться в повідомленні з Даунінґ-стріт.

Крім того, британський уряд заявив, що офіційні представники Великої Британії розмовляли цими вихідними (8-9 березня) з українськими колегами, наголосивши, що Київ «залишається відданим тривалому миру».

Раніше стало відомо, що Британія консультує Україну з питань проведення переговорів із США у Саудівській Аравії, щоб не допустити нової сварки між українською та американською сторонами. Білий дім раніше підтвердив, що консультації з обома сторонами конфлікту продовжуються, а нова зустріч з питань мирного врегулювання запланована цього тижня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський 10 березня прибув у Саудівську Аравію, де мають відбутися українсько-американські переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Завтра, 11 березня, пройде зустріч делегацій України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні.

«Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру... Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру», – йдеться у датованому 6 березня дописі президента України, у якому Володимир Зеленський анонсував сьогоднішній візит.

Водночас американська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії не тільки з представниками України, а й з посадовцями Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає джерело, цього тижня головні посадові особи адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

Як повідомлялося, Британія консультує Україну з питань проведення переговорів із США у Саудівській Аравії, щоб не допустити нової сварки між українською та американською сторонами.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій.