Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський закликав світ повалити режим аятол в Ірані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський закликав світ повалити режим аятол в Ірані
Президент вважає, що світові лідери та міжнародні організації мають втрутитися і допомогти народу Ірану
фото: Офіс президента

«Кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від чинного режиму»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масові протести в Ірані. Він закликав світових лідерів допомогти іранцям повалити режим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Те, що зараз відбувається в Ірані – масштабні протести, фактично повстання – є явною ознакою того, що для Росії ситуація не стане легшою. І кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від чинного режиму, який приніс стільки зла Україні та іншим країнам», – каже він.

Президент України закликав не проґавити момент для змін. Він зазначив, що світові лідери та міжнародні організації мають втрутитися та допомогти іранському народу повалити режим в Ірані.

«Дуже важливо, щоб світ не проґавив цей момент, коли зміни можливі. Кожен лідер, кожна країна та міжнародні організації повинні втрутитися зараз і допомогти народу усунути винних у тому, чим, на жаль, став Іран», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, за інформацією американського інформаційного агентства активістів за права людини, упродовж понад двох тижнів антиурядових виступів в Ірані загинуло щонайменше 512 демонстрантів.

До слова, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Іран протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліндсі Грем вважає, що усунення релігійного керівництва Ірану зупинить тероризм
Сенатор Грем закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану
Вчора, 06:50
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Трамп заявляє про контакт з Іраном, а Тегеран погрожує «поваленням»
Вчора, 05:20
Президент: Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру
Зеленський повідомив про нові переговори зі США щодо ЗАЕС
7 сiчня, 12:24
Президент: «Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди»
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
5 сiчня, 20:01
Володимир Зеленський провів нараду з Олегом Іващенком
Хто замінить Буданова? Зеленський назвав нового очільника ГУР
2 сiчня, 17:10
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
Путін хоче успіху України: заява Трампа викликала помітне здивування у Зеленського
29 грудня, 2025, 05:36
Трамп заявив про укладення «сильної» безпекової угоди для України, до якої «активно залучені» європейські партнери
Мирні переговори: Трамп зробив перші заяви
28 грудня, 2025, 21:07
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Переговори з росіянами щодо мирного плану в Маямі: AP дізналося деталі
18 грудня, 2025, 23:14
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
16 грудня, 2025, 08:25

Політика

Зеленський закликав світ повалити режим аятол в Ірані
Зеленський закликав світ повалити режим аятол в Ірані
Зеленський анонсував збільшення оплати праці енергетиків
Зеленський анонсував збільшення оплати праці енергетиків
Призначено нового голову Тернопільської ОДА
Призначено нового голову Тернопільської ОДА
Президент призначив заступника голови СБУ
Президент призначив заступника голови СБУ
Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії
Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua