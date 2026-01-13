Зеленський закликав світ повалити режим аятол в Ірані

«Кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від чинного режиму»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масові протести в Ірані. Він закликав світових лідерів допомогти іранцям повалити режим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Те, що зараз відбувається в Ірані – масштабні протести, фактично повстання – є явною ознакою того, що для Росії ситуація не стане легшою. І кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від чинного режиму, який приніс стільки зла Україні та іншим країнам», – каже він.

Президент України закликав не проґавити момент для змін. Він зазначив, що світові лідери та міжнародні організації мають втрутитися та допомогти іранському народу повалити режим в Ірані.

«Дуже важливо, щоб світ не проґавив цей момент, коли зміни можливі. Кожен лідер, кожна країна та міжнародні організації повинні втрутитися зараз і допомогти народу усунути винних у тому, чим, на жаль, став Іран», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, за інформацією американського інформаційного агентства активістів за права людини, упродовж понад двох тижнів антиурядових виступів в Ірані загинуло щонайменше 512 демонстрантів.

До слова, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.