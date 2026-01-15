Головна Світ Політика
Трамп назвав Зеленського головною перешкодою для укладення мирної угоди

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Getty Images

Трамп стверджує, що Путін нібито «готовий до домовленості»

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що на його думку не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією,пише «Главком».

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший земельний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: «Зеленський».

Трамп стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито «готовий до домовленості».

«Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду», – продовжив Трамп.

Також у американського лідера уточнили, чому, на його думку, Зеленський гальмує підписання мирної угоди, Трамп не уточнив, сказавши лише: «Я просто думаю, що йому, знаєте, важко це зробити».

Нагадаємо, Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією. За його словами, наразі спостерігається готовність до діалогу з обох сторін, хоча раніше він стикався з відмовами як від Володимира Путіна, так і від Володимира Зеленського.

Про готовність до компромісу Трамп зазначив, що ситуація на дипломатичному полі динамічно змінюється. Також Трамп назвав себе єдиним «козирем» Зеленського.

Як повідомлялось, Зеленський провів розмову із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Глава держави подякував їм за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. 

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

