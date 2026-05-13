Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели

Будівництво Trump Tower в Австралії зірвалося через скандали навколо Трампа

Проєкт за $1,5 млрд скасували після скандалів навколо бренду Trump

Проєкт будівництва першого в Австралії хмарочоса під брендом Trump Tower скасували менш ніж через три місяці після підписання угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Йдеться про комплекс Trump International Hotel & Tower Gold Coast, який планували звести в районі Surfers Paradise у штаті Квінсленд. Вартість проєкту оцінювали майже у 1,5 млрд австралійських доларів. За задумом забудовників, 91-поверхова будівля мала стати найвищим хмарочосом Австралії.

Австралійська компанія Altus Property Group підписала угоду з The Trump Organization у лютому цього року. У комплексі планували розмістити шестизірковий готель, приблизно 270 елітних апартаментів, ресторани, магазини, пляжний клуб та басейни.

Втім, партнерство між сторонами припинили. Глава Altus Property Group Девід Янг пояснив рішення тим, що бренд Trump став «токсичним» для Австралії через політичну ситуацію у США та війну навколо Ірану.

За його словами, це негативно вплинуло на перспективи реалізації проєкту та ставлення громадськості до будівництва.

У The Trump Organization заявили, що австралійський девелопер нібито не виконав частину контрактних зобов’язань. Водночас Altus Property Group стверджує, що сам проєкт хмарочоса остаточно не закрито, а компанія вже розглядає можливість співпраці з іншими люксовими брендами.

Будівництво планували розпочати у серпні 2026 року. Однак на момент розірвання партнерства проєкт так і не отримав офіційного погодження місцевої влади. Девелопер також не подав повноцінну заявку на будівництво до міської ради Gold Coast.

Після презентації ідеї Trump Tower в Австралії виникла масштабна суспільна дискусія. У країні створили онлайн-петицію проти будівництва хмарочоса під брендом Трампа. Вона зібрала понад 120 тис. підписів. Частина місцевих політиків та жителів виступили проти реалізації проєкту через міжнародну політику США та суперечливу репутацію американського президента.

