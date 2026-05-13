Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели
Будівництво Trump Tower в Австралії зірвалося через скандали навколо Трампа
фото: @EricTrump/X

Проєкт за $1,5 млрд скасували після скандалів навколо бренду Trump

Проєкт будівництва першого в Австралії хмарочоса під брендом Trump Tower скасували менш ніж через три місяці після підписання угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Йдеться про комплекс Trump International Hotel & Tower Gold Coast, який планували звести в районі Surfers Paradise у штаті Квінсленд. Вартість проєкту оцінювали майже у 1,5 млрд австралійських доларів. За задумом забудовників, 91-поверхова будівля мала стати найвищим хмарочосом Австралії.

Австралійська компанія Altus Property Group підписала угоду з The Trump Organization у лютому цього року. У комплексі планували розмістити шестизірковий готель, приблизно 270 елітних апартаментів, ресторани, магазини, пляжний клуб та басейни.

Втім, партнерство між сторонами припинили. Глава Altus Property Group Девід Янг пояснив рішення тим, що бренд Trump став «токсичним» для Австралії через політичну ситуацію у США та війну навколо Ірану.

«Бренд Trump став «токсичним» в Австралії на тлі війни навколо Ірану і політичної ситуації в США», – заявив Янг. За його словами, це негативно вплинуло на перспективи реалізації проєкту та ставлення громадськості до будівництва.

У The Trump Organization заявили, що австралійський девелопер нібито не виконав частину контрактних зобов’язань. Водночас Altus Property Group стверджує, що сам проєкт хмарочоса остаточно не закрито, а компанія вже розглядає можливість співпраці з іншими люксовими брендами.

Будівництво планували розпочати у серпні 2026 року. Однак на момент розірвання партнерства проєкт так і не отримав офіційного погодження місцевої влади. Девелопер також не подав повноцінну заявку на будівництво до міської ради Gold Coast.

Після презентації ідеї Trump Tower в Австралії виникла масштабна суспільна дискусія. У країні створили онлайн-петицію проти будівництва хмарочоса під брендом Трампа. Вона зібрала понад 120 тис. підписів. Частина місцевих політиків та жителів виступили проти реалізації проєкту через міжнародну політику США та суперечливу репутацію американського президента.

Нагадаємо, раніше суд у США дозволив Дональду Трампу продовжити будівництво бального залу у Білому домі вартістю $400 млн.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Австралія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім публічно не засудив жоден з ударів по американських активах
Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT
Вчора, 19:01
Трамп оцінив можливий тандем Венса і Рубіо на виборах-2028
Трамп натякнув, хто може піти на вибори президента США у 2028 році
Вчора, 11:58
Трамп готовий відправити представників США до Москви
Трамп зробив неочікувану заяву про переговори з РФ
9 травня, 12:11
Стрілянина у США, нові заяви Трампа та Рубіо про Іран: головне за ніч 6 травня
Стрілянина у США, нові заяви Трампа та Рубіо про Іран: головне за ніч 6 травня
6 травня, 05:28
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Як зазначив американський лідер, мита будуть підвищені наступного тижня
Трамп оголосив про введення 25% мита на авто з ЄС
1 травня, 19:26
Рубіо зміцнює позиції як потенційний наступник Трампа у 2028 році
Рубіо зміцнює позиції як потенційний наступник Трампа у 2028 році
26 квiтня, 07:20
Іран ізолює громадян і посилює репресії
Страти, арешти й відсутність інтернету: Sky News про життя в Ірані під час війни
22 квiтня, 00:15
Україна запропонувала назвати частину Донбасу «Donnyland» у переговорах
«Donnyland» на Донбасі. Українські переговірники пішли на резонансний крок – NYT
21 квiтня, 17:12

Соціум

Переломний момент у війні настав. Україна змусила РФ оборонятися
Переломний момент у війні настав. Україна змусила РФ оборонятися
Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині
Авіабомба часів Другої світової опинилася біля американської бази у Німеччині
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
«Епічна лють» закінчилася? США задумали нову операцію проти Ірану
«Епічна лють» закінчилася? США задумали нову операцію проти Ірану
Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели
Найвищий хмарочос Австралії під брендом Трампа так і не звели
NYT: Палестинці стикаються з сексуальним насильством з боку ізраїльських тюремних охоронців та військових
NYT: Палестинці стикаються з сексуальним насильством з боку ізраїльських тюремних охоронців та військових

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua