У США жінка народила дитину в безпілотному таксі

Пологи у таксі почалися на шляху жінки до медичного центру Університету Каліфорнії

Безпілотне таксі Waymo, яке належить компанії Alphabet, стало місцем незвичайного і радісного випадку: мешканка Сан-Франциско народила дитину просто в салоні роботаксі, коли прямувала до медичного центру Каліфорнійського університету. Цей інцидент став позитивною новиною для компанії на тлі низки негативних історій, пов'язаних із функціонуванням їхніх безпілотних автомобілів. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Речник Waymo підтвердив, що жінка їхала до медичного центру Університету Каліфорнії в понеділок, коли в автомобілі почалися пологи. Команда підтримки пасажирів компанії зафіксувала «незвичайну активність» всередині машини. Зв'язавшись із пасажиркою, вони викликали службу 911. У Waymo відмовилися уточнити, яким саме чином безпілотник зрозумів, що виникла екстрена ситуація, лише зазначивши, що автомобілі оснащені як зовнішніми, так і внутрішніми камерами та мікрофонами.

Таксі з пасажирами благополучно прибуло до лікарні ще до прибуття екстрених служб. Речниця медичного центру підтвердила, що матір і дитину доставили, і вони почуваються добре.

Waymo повідомила, що цей транспортний засіб був негайно виведений з експлуатації для проведення чищення. Хоча подібні випадки трапляються рідко, компанія заявила, що це вже не перша дитина, народжена в їхньому таксі. Waymo висловила гордість тим, що є «надійним сервісом для великих і малих моментів».

