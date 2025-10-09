Головна Світ Політика
CNN: Ізраїль сумнівається, що ХАМАС зможе повернути тіла всіх загиблих заручників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Бійці ХАМАС несуть труну в день повернення померлих заручників Ізраїлю, 20 лютого 2025 року
фото: Reuters

ХАМАС, ймовірно, не володіє повною інформацією про місцезнаходження або не має доступу до останків частини з 28 загиблих заручників

Ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх ізраїльських заручників, які загинули в секторі Гази. Про це повідомляє CNN із посиланням на три джерела в Ізраїлі, інформує «Главком».

За даними співрозмовників, уряд знає, що ХАМАС, ймовірно, не володіє повною інформацією про місцезнаходження або не має доступу до останків частини з 28 загиблих заручників. За різними оцінками, йдеться про від семи до п’ятнадцяти осіб.

Такі висновки ґрунтуються на даних ізраїльської розвідки, а також на відомостях, отриманих від представників ХАМАС і посередників під час неодноразових раундів переговорів.

Під час останніх перемовин у Шарм-ель-Шейху Ізраїль наполягав на поверненні всіх заручників – як живих, так і загиблих – як обов’язковій умові для припинення бойових дій.

Три ізраїльські джерела підтвердили CNN, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та уряд вже кілька місяців знають про цю проблему. У Вашингтоні також усвідомлюють складність ситуації – за словами американських посадовців, частину заручників утримували угруповання, які діють у Газі поза повним контролем ХАМАС.

Помічниця держсекретаря США з питань Близького Сходу Барбара Ліф зазначила в коментарі CNN:

«З самого початку ХАМАС не контролював усіх заручників. Повернення тіл деяких загиблих може бути складним. Значно ймовірніше, що вони зможуть звільнити всіх живих заручників».

Проблема повернення тіл загиблих має глибокий емоційний резонанс в Ізраїлі. Вона нагадує про випадки, коли тіла ізраїльських військових залишалися в руках ворога. Так, лейтенант Хадар Голдін, убитий під час війни 2014 року, досі не повернутий на батьківщину. Уже майже 40 років невідомою лишається доля штурмана Рона Арада, збитого над Ліваном у 1986 році.

Минулого тижня близький соратник Нетаньягу Натан Ешель написав журналістам, що під час переговорів «будуть присутні й свої Рони Арадси» – натяк на те, що частину тіл заручників, імовірно, ніколи не вдасться знайти чи повернути.

Повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. 

«Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану», – заявив Трамп.

За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

Раніше державний секретар США Марко Рубіо підійшов до президента Дональда Трампа й передав йому записку з текстом: «Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду».

Після цього американський лідер заявив журналістам, що отримав повідомлення про «дуже близьке» до завершення врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, яке включає звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.

«Держсекретар щойно передав мені записку, в якій зазначено, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути», – сказав Трамп.

Нагадаємо, представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори за посередництва США були зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена Палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази.

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
