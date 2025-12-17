Трамп виступить зі зверненням до американців

Трамп оголосив, що виступить із важливим зверненням до нації в середу, 17 грудня, о 21:00 за східним часом ( о 04:00 ранку 18 грудня за Києвом).

Теми виступу ще не були оголошені

Президент США Дональд Трамп оголосив, що виступить із важливим зверненням до нації в середу, 17 грудня, о 21:00 за східним часом ( о 04:00 ранку 18 грудня за Києвом). Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила журналістам, що Трамп розповість про свої досягнення в першому році другого терміну та поділиться планами на наступні три роки, пише «Главком».

«Це буде справді гарна промова», – зазначила Лівітт, додаючи, що вона щойно повернулася з Овального кабінету, де Трамп обговорював з нею майбутнє звернення.

Хоча теми виступу ще не були оголошені, Трамп повідомив у своїх соціальних мережах, що його промова буде транслюватися в прямому ефірі. Він завершив пост словами: «Це був чудовий рік для нашої країни, і найраще ще попереду!»

Для українських глядачів це звернення відбудеться о 04:00 в ніч на 18 грудня за київським часом.

Нагадаємо, рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа та його руху MAGA знизився, згідно з результатами опитування.

До слова, нинішня команда президента США Дональда Трампа визнана найбагатшою в сучасній історії країни. Як повідомляє «Главком», за даними аналізу газети The Washington Post, сукупний капітал лише 12 мільярдерів, які увійшли до складу адміністрації, станом на березень перевищив $390 млрд. Примітно, що під час підрахунків не враховували особисті статки самого Дональда Трампа, які оцінюють у $5,1 млрд.