Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп виступить зі зверненням до американців

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп виступить зі зверненням до американців
Трамп оголосив, що виступить із важливим зверненням до нації в середу, 17 грудня, о 21:00 за східним часом ( о 04:00 ранку 18 грудня за Києвом).
фото: Білий дім

Теми виступу ще не були оголошені

Президент США Дональд Трамп оголосив, що виступить із важливим зверненням до нації в середу, 17 грудня, о 21:00 за східним часом ( о 04:00 ранку 18 грудня за Києвом). Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила журналістам, що Трамп розповість про свої досягнення в першому році другого терміну та поділиться планами на наступні три роки, пише «Главком».

«Це буде справді гарна промова», – зазначила Лівітт, додаючи, що вона щойно повернулася з Овального кабінету, де Трамп обговорював з нею майбутнє звернення.

Хоча теми виступу ще не були оголошені, Трамп повідомив у своїх соціальних мережах, що його промова буде транслюватися в прямому ефірі. Він завершив пост словами: «Це був чудовий рік для нашої країни, і найраще ще попереду!»

Для українських глядачів це звернення відбудеться о 04:00 в ніч на 18 грудня за київським часом.

Нагадаємо, рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа та його руху MAGA знизився, згідно з результатами опитування.

До слова, нинішня команда президента США Дональда Трампа визнана найбагатшою в сучасній історії країни. Як повідомляє «Главком», за даними аналізу газети The Washington Post, сукупний капітал лише 12 мільярдерів, які увійшли до складу адміністрації, станом на березень перевищив $390 млрд. Примітно, що під час підрахунків не враховували особисті статки самого Дональда Трампа, які оцінюють у $5,1 млрд.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За останні тижні Україна підірвала п'ять танкерів, які перевозили російську нафту
Трамп схвалив удари України по «тіньовому флоту» РФ – The Atlantic
12 грудня, 16:45
Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії
«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?
12 грудня, 11:00
Президент Венесуели Ніколас Мадуро розцінює дії США як спробу заволодіти величезними нафтовими запасами країни
Bloomberg: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели
10 грудня, 22:18
Трамп і Україна отримали звіт про переговори в Кремлі
Переговори у Кремлі: Віткофф і Кушнер доповіли Трампу та Україні
3 грудня, 21:42
Христо Грозев розповів, що бачив мирний план США пів року тому
У мирному плані США було 30 пунктів, але два прибрали: подробиці від журналіста-розслідувача
23 листопада, 15:38
Гілларі Клінтон назвала мирний план США капітуляцією України
Гілларі Клінтон назвала мирний план США капітуляцією України
22 листопада, 04:49
Українського президента Володимира Зеленського схиляють до найгіршої угоди в його житті
Капітуляція в мирній обгортці. Наступний тиждень стане вирішальним? ТЕМА №1
21 листопада, 21:05
«Мирний план» США для України ще на стадії опрацювання
У США підтвердили, що «мирний план» для України потребує доопрацювання
20 листопада, 19:58
У BBC відкидають претензії Трампа й готуються до суду
BBC заявила, що відстоюватиме свою позицію в суді проти позову Трампа
17 листопада, 17:04

Політика

Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
Трамп виступить зі зверненням до американців
Трамп виступить зі зверненням до американців
Мерц: Захід готовий захищати Україну, якщо Росія порушить припинення вогню
Мерц: Захід готовий захищати Україну, якщо Росія порушить припинення вогню
Швеція зафіксувала військових РФ на танкерах «тіньового флоту» у Балтійському морі
Швеція зафіксувала військових РФ на танкерах «тіньового флоту» у Балтійському морі
Генсек РЄ: Рекордна кількість держав готова підписати конвенцію щодо репарацій для України
Генсек РЄ: Рекордна кількість держав готова підписати конвенцію щодо репарацій для України

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua