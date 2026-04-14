Новий раунд переговорів США та Ірану: де відбудеться зустріч

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Новий раунд переговорів США та Ірану: де відбудеться зустріч
Місцем для майбутніх переговорів розглядають Туреччину і Єгипет
Сторони шукають майданчик після провалу перемовин в Ісламабаді і планують зустріч уже наступного тижня

США та Іран готують новий раунд переговорів, який може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними джерел агентства, сторони обговорюють проведення очної зустрічі для досягнення довгострокового перемир’я. Серед можливих майданчиків для переговорів розглядаються Туреччина та Єгипет.

Попередній раунд перемовин відбувся в Ісламабаді за участю віцепрезидента США Джей Ді Венса, однак завершився безрезультатно.

Наразі США та Іран прагнуть провести нову зустріч до завершення двотижневого перемир’я, оголошеного 8 квітня. До переговорного процесу долучилися представники Туреччини та Єгипту, що підвищує ймовірність проведення зустрічі саме на їхній території. За інформацією джерел, новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що подальші переговори між Вашингтоном і Тегераном залежать від іранської сторони. Після переговорів у Пакистані, які відбулися минулими вихідними, Венс зазначив, що сторони досягли певного прогресу, однак остаточного прориву не сталося.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

