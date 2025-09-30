Головна Країна Політика
Один з генераторів, які забезпечують живлення Запорізької АЕС, вийшов з ладу – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Один з генераторів, які забезпечують живлення Запорізької АЕС, вийшов з ладу – Зеленський
За словами глави держави, ЗАЕС працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки
скріншот з відео Офісу президента

Президент України: «Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія»

Живлення Запорізької атомної електростанції забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Україна має інформацію, що один з генераторів вийшов з ладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що блекаут на Запорізькій АЕС триває вже тиждень. За його словами, раніше такого не було.

«Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки», – пояснив він.

За словами Зеленського, ситуація на Запорізькій АЕС є загрозою для цілого світу. «Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації», – каже президент.

Нагадаємо, відсутнє зовнішнє енергопостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції стало рекордним збоєм та викликало серйозні побоювання щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі. Остання лінія електропередачі була відключена у вівторок о 16:56 з російського боку. Наразі станція працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки. У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) вже назвали ситуацію «глибоко тривожною».

Як повідомлялося, окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення систем безпеки забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій. Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС.

Читайте також:

