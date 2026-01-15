Трамп поговорив з очільницею Венесуели

Президент США розповів, що говорив із Родрігес про нафту, корисні копалини, торгівлю та нацбезпеку

Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з виконувачкою обов’язки президента Венесуели Делсі Родрігес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив, що він і Родрігес обговорили питання нафти, корисних копалин, торгівлі та національної безпеки. «Ми досягаємо значного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися і відновитися. Це партнерство між Сполученими Штатами Америки і Венесуелою буде вражаючим для всіх. Венесуела скоро знову стане великою і процвітаючою, можливо, навіть більше, ніж будь-коли раніше!» – написав він.

Родрігес в аналогічному дописі описала їхню розмову як «довгу і ввічливу». «У мене була довга і ввічлива телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, проведена в рамках взаємної поваги, в якій ми обговорили двосторонній порядок денний роботи на благо наших народів, а також питання, що залишилися невирішеними між нашими урядами», – повідомила вона.

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, у Білому домі запланована зустріч президента Дональда Трампа з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. Цей візит відбувається у складний для опозиціонерки момент: після того, як американські військові усунули від влади Ніколаса Мадуро, Трамп не поспішає підтримувати кандидатуру лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року на посаду глави держави. Натомість тимчасовою президенткою була призначена Делсі Родрігес, колишня віцепрезидентка в уряді Мадуро.

До слова, уряд Сполучених Штатів подав до окружних судів кілька цивільних позовів про конфіскацію, що може призвести до арешту ще десятків танкерів, повʼязаних із торгівлею венесуельською нафтою.