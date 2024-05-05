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Італія відкрила візу для цифрових кочівників: деталі нового формату документів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Італія відкрила візу для цифрових кочівників: деталі нового формату документів
В середньому оформлення посвідки на проживання у Італії займає кілька місяців. Термін розгляду документів залежить від провінції де заявник подає документи
фото з відкритих джерел

Візу digital nomad вже затвердили такі країни як Португалія, Іспанія та Коста-Ріка 

В Італії та Туреччині запрацювали візи цифрового кочівника. Право на оформлення візи цифрового кочівника в Італії мають особи, які не є громадянами країн ЄС і мають змогу працювати віддалено. Про це повідомляє CNN.

Віза цифрового кочівника, або ж віза digital nomad, актуальна перш за все для дистанційних працівників. Адже такий тип візи дає дозвіл на проживання на період 3 роки з продовженням до 5 років для громадян країн, які не входять до ЄС, а також проживають та працюють віддалено у країні, що видала цифрову візу.

Португалія, Іспанія та Коста-Ріка є одними з країн із популярними цифровими кочовими візами, і тепер для віддалених працівників є ще два нових варіанти держав. 

Вимоги для оформлення візи цифрового кочівника

  • мінімальний річний дохід (станом на 2024 рік) - €24,7 тис.;
  • досвід роботи в якості віддаленого спеціаліста не менше ніж 6 місяців;
  • наявний трудовий договір, договір про співпрацю або інший документ, який підтвердить можливість віддаленої роботи;
  • орендоване або власне житло в Італії;
  • дійсний поліс медичного страхування;
  • відсутність судимостей за останні 5 років.

Як отримати таку візу

Аби отримати візу цифрового кочівника, необхідно:

  1. звернутися до консульства за місцем проживання та оформити візу цифрового кочівника;
  2. подати документи на посвідку на тимчасове проживання не пізніше ніж за 8 днів після приїзду;
  3. додатково зареєструватися платником податків.

Віза digital nomad такі переваги, як: можливість возз'єднання сім'ї та шлях до постійного резидентства Італії

До слова, із 31 березня Румунія почала видавати шенгенські візи. Членство в Шенгені означає, що особи, які легально перебувають у країнах-членах, можуть вільно пересуватись між державами без перевірок паспортів. Однак членство Румунії та Болгарії має свої особливості – скасування перевірок застосовується лише до повітряного та морського транспорту. Водночас залишається відкритим питання, чи Румунія видаватиме шенгенські візи росіянам. 

Нагадаємо, у Туреччині охочих продовжити посвідку на проживання (ВНП) зобов'яжуть надавати адресу національної системи електронного оповіщення (UETS). 

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Теги: страхування житло Велика Британія документи Іспанія Румунія

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