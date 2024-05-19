Колишній адвокат Трампа отримав звинувачення у фальсифікації виборів 2020 року

Колишній адвокат Трампа Руді Джуліані отримав звинувачення під час святкування його 80-річчя у Палм-Біч

Руді Джуліані є останнім обвинуваченим у справі про зірвання президентських виборів 2020 року

17 травня колишній адвокат експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав звинувачення у ймовірній схемі скасування результатів президентських виборів 2020 року в Аризоні на користь Трампа. Про це повідомляє Axios.

Джуліані вручили звинувачення під час святкування його 80-річчя у Палм-Біч, штат Флорида. Він є останнім обвинуваченим у справі.

Нагадаємо, що велике журі штату Аризона висунуло звинувачення 18 соратникам Дональда Трампа у спробах зірвати президентські вибори 2020 року. Серед обвинувачених – колишній глава апарату Білого дому Марк Медоуз, адвокати Руді Джуліані та Борис Епштейн.

В обвинувальному висновку, який містить звинувачення у змові, шахрайстві та підробці документів, Трамп названий співучасником змови, якому не пред'явлено обвинувачення. Згідно з текстом документа, співучасники намагалися перешкодити законній передачі президентської влади, щоб залишити на посаді Трампа всупереч волі виборців Аризони.