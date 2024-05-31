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Присяжні в суді визнали Трампа винним у фальсифікації документації: які наслідки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Присяжні в суді визнали Трампа винним у фальсифікації документації: які наслідки
Трамп заперечує свою причетність і не визнає себе винним
фото: AP Photo

Суд згодом має винести вирок

Присяжні ухвалили вердикт у кримінальній справі експрезидента Дональда Трампа у Нью-Йорку. Про це повідомляє CNN та The Hill.

Трампа визнали винним за всіма 34 пунктами у справі щодо фальсифікації ділової документації з метою приховати суму, виплачену колишній порноакторці Стормі Деніелс

Трамп заперечує свою причетність і не визнає себе винним. Якщо присяжні визнають Трампа винним, він стане першим президентом США, засудженим за злочин, і першим злочинцем, якого велика політична сила – Республіканська партія – планує висунути кандидатом.

У разі визнання його винним суддя на окремому судовому засіданні має визначити міру покарання засудженому.

До слова, журі з 12 присяжних майже чотири години засідало в середу, перш ніж попросити суддю ще раз надати стенограму ключових свідчень Девіда Пекера, колишнього юриста Трампа Майкла Коена про їхню зустріч із Трампом у серпні 2015 року, пише «Голос Америки».

Прокурори назвали цю зустріч «змовою в вежі Трампа», оскільки Пекер засвідчив, що саме там він сказав своєму давньому другові Трампу, що буде його «очима та вухами», щоб стежити за негативними історіями про нього, коли він балотуватиметься на пост президента.

Під час суду Коен свідчив, що Трамп сказав йому «просто зроби це», даючи вказівку сплатити 130 тис. доларів за кілька днів до президентських виборів 2016 року порноакторці Стормі Деніелс, щоб вона мовчала, що мала сексуальний контакт із Трампом на одну ніч десять років тому. Трамп заперечує будь-які зв'язки з Деніелс.

Угода про виплату за мовчання не є незаконною. Але Трампа звинувачують за 34 пунктами у фальсифікації ділових звітів, щоб приховати відшкодування 2017 року цієї виплати Коену. Трамп же стверджує, що ця виплата була зроблена Коену за юридичні послуги. Адвокати захисту стверджували, що Коен за власним бажанням і без відома Трампа переказав гроші адвокату Деніелс.

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Теги: Дональд Трамп гроші прокурор президент послуги вирок

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