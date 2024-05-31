Суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові

Колишній президент США Дональд Трамп заходить до зали суду в Нью-Йорку, 30 травня 2024 року

За фальсифікацію ділової документації передбачено максимальне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі

Суддя Хуан Мерчан, який вів засідання суду присяжних у Нью-Йорку у справі експрезидента Дональда Трампа про підкуп порнозірки за мовчання, визначив дату оголошення засудженому міри покарання. Про це повідомляє «Голос Америки».

Судове засідання з цього питання відбудеться 11 липня – за чотири дні до Національного з'їзду Республіканської партії, який має висунути Трампа кандидатом у президенти.

За фальсифікацію ділової документації передбачено максимальне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, але оскільки йдеться про ненасильницький злочин, а Трамп раніше не мав судимостей, замість тюремного ув'язнення йому може бути призначено домашній арешт, випробувальний термін, перебування під наглядом тощо.

Суддя також може накласти штраф або призначити громадські роботи.

Звертаючись до преси після оголошення вироку, Трамп ще раз заперечив свою провину і заявив, що суд політизовано: «Це все зробила адміністрація Байдена, щоб поранити і завдати шкоди опоненту, політичному опоненту».

За даними Politico, Трамп, очевидно, подасть апеляцію на вирок, однак цей процес може зайняти багато місяців і навіть років.

Крім цієї справи, Трампа звинувачують у спробі вплинути на результати виборів 2020 року та неналежному зберіганні таємних документів. Але жодна з цих справ, напевне, не дійде до суду до дня виборів (5 листопада 2024 року).

Нагадаємо, присяжні ухвалили вердикт у кримінальній справі експрезидента Дональда Трампа у Нью-Йорку. Про це повідомляє CNN та The Hill.

Трампа визнали винним за всіма 34 пунктами у справі щодо фальсифікації ділової документації з метою приховати суму, виплачену колишній порноакторці Стормі Деніелс.

До слова, журі з 12 присяжних майже чотири години засідало в середу, перш ніж попросити суддю ще раз надати стенограму ключових свідчень Девіда Пекера, колишнього юриста Трампа Майкла Коена про їхню зустріч із Трампом у серпні 2015 року.